六輕氣爆受災戶麥寮公所前陳抗 鄉長：與民眾站一起

2019-06-28 15:21

〔記者詹士弘／雲林報導〕六輕氣爆至今已兩個多月，但賠償金至今未發下，還有部分災民未納入登記或理賠，今天有幾十名受災民眾至麥寮鄉公所拉布條抗議；鄉長蔡長昆表示，已多次和六輕協商，但因台塑同意的賠償金額與災民要求有落差，所以賠償金仍無法發放，他永遠與鄉民站一起，鄉民決定怎麼做，他一定跟著走。

「如果房子損失5萬8千元，但只賠個2、3萬元，你們願意嗎？」蔡長昆表示，還沒發賠償金，主要因台塑賠的金額不足，我們需要1億2千多萬元，但六輕只願賠9200多萬元，他向鄉親道歉，但也希望民眾不要誤會，不要以為公所與代表會不努力，代表會與公所已努力為這件事奔走，與台塑多次談判，協調會時，台塑說要從寬受理，個案還要幫忙處理，但都沒有下文，所以公所無法接受這種結果，如果台塑不回應，鄉親覺得該怎麼辦？就是要抗爭！

陳抗民眾喊話：「要帶頭抗議！」蔡長昆表示，抗爭一定要有理由，賠償一定要足額，才能對鄉民有交代，鄉民要抗爭，他一定跟著走。

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