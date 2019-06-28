中市醫院爆麻疹群聚感染 被感染男嬰媽媽怒問「沒打疫苗怎敢帶出國」

2019-06-28 14:17

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國內麻疹破百例，台中市爆第2起麻疹醫院群聚感染事件，一名1歲女童在越南感染麻疹回台後發病，到醫院掛急診，8日傳染給當時也同在急診就醫的另一名7個月男嬰，一名自稱男嬰媽媽在臉書PO文指，兒子當初只是發燒3天了不放心去掛急診，沒想到「剛剛好給我遇到了！」質問「為什麼女童還沒打疫苗，父母敢帶出國？就算還沒到時間既然要出國自費總可以吧」呼籲「滿6個月未滿一歲，要出國請自費施打麻疹疫苗」、「不只是為了（自己）也保護大家！」

男嬰媽媽說，不只是想抱怨發洩 還要告訴各位爸爸媽媽，「麻疹看似沒什麼一旦有併發症很危險好嗎！」、「愛你們的小孩，請不要隨便開玩笑！」雖然還沒2歲出國不用機票錢「但打個疫苗不難吧！」並希望女童的爸媽能看到貼文。

男嬰媽媽指出，還好我兒子在13號就被通知回院打免疫球蛋白，可能病菌有被中和，但還是沒有全部殺光，但他的症狀都不明顯；發燒也才一兩天，都沒超過38.5度「萬一真的很嚴重，我真的真的會嘔死！」

由於媽媽也PO文指，但為什麼女童8號就到醫院，11號才正式被隔離，代表他這3天都住在一般病房，醫院是不是也有相當的問題，而昨天疾管署公佈疫情時署長莊人祥也解說，1歲女童今年3月上旬隨家人至越南探親，6月2日返國、4日發病、7日出疹，8日晚間至中部某醫院急診就醫後收治住院，由於同時有橫膈膜疝氣的病症，未及時發現麻疹，直到高燒不退，經通報檢驗，在13日確診麻疹。

台中市衛生局指出，台中市這名7個月大男嬰因曾接觸感染麻疹女童，就被衛生局列入追蹤監測名單，在女童確診就立即做預防性治療，男童在6月23日上午出現發燒、咳嗽、流鼻水與出疹等疑似麻疹症狀，經檢驗確診感染麻疹，已即刻安排就醫，目前住院隔離中。

衛生局表示，1歲女童目前已痊癒出院，也掌握女童接觸者名單監測，另外2名確診個案接觸者共50人，持續監測接觸者健康狀況，累計台中今年有11例本土、1例境外移入麻疹病例。

衛生局強調，預防麻疹最有效的方法為接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），家中如有滿1歲幼兒，請儘速帶到合約院所完成接種 ；而1981年後出生，常到國外旅遊或工作、常接觸外國人及從事醫療工作者，也可至醫療院所評估補種疫苗。

另外，暑假是國人出國旅遊的旺季，應避免帶未滿1歲或未接種疫苗的嬰幼兒到麻疹流行地區；如須帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，建議出發2至4週前可先至醫療院所評估自費接種疫苗。

衛生局長曾梓展表示，麻疹傳染力強，可由飛沫、空氣傳播，醫療院所及醫護人員對於疑似個案應落實感染管制措施及通報流程，以利衛生單位及時防治。而民眾進出醫院或人潮密集的公共場所時，也應戴口罩、勤洗手，並落實生病不上班、不上課，降低病毒傳播風險。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法