長榮航發「留一盞燈，等妳回家」簡訊給空服員 呼籲盡早回家

2019-06-28 11:47

〔記者鄭瑋奇、王憶紅／台北報導〕桃園市空服員職業工會罷工進入第9天，長榮航空今日再度溫情喊話，發送「留一盞燈，等妳回家」簡訊給還沒有回到工作崗位的空服員，呼籲空服員能儘早回家，同時製作對照表格，澄清7項空服員之間不實的耳語。

長榮航空簡訊內容全文：

「親愛的，今天看到大門口紙板上的標語，從「看不到回家的路」換成「我想回家，回一個疼惜我的家」，我們要告訴你，疼惜你的家一直都在，而且跟你只有一步的距離。仍在帳篷裡輪值的你，卸除表面的堅強後，心中是否也曾暗自思索：

*當初說好的「只投不罷」呢？

*怎麼直播協商才第一條就罷工了呢？

*已經談了20次的團協，為何無法回應記者追問日支費150怎麼來的？

*團結晚會幹部上高台事件，有考慮過社會觀感和會員的感受嗎？

*工會律師說『罷工就像火車對撞，大不了玉石俱焚』，玉石俱焚是我要的嗎！

知道你是重義氣的，但又氣自己投下贊成票，讓自己和好伙伴跳上這台失控的火車，更氣的是，現在才看清，遙控這列火車的人，並不是都在車上！

有人告訴你，你若回家，沒有工會保護的你，會被記曠職，會被懲處，會被要求寫悔過書、切結書.... 別怕！那都是有心人士的造謠，曠職、懲處、寫悔過書通通都不會發生（請參閱附檔懶人包釋疑）。現在，我們要更明確地保護願意回家的你，只要你完成下列步驟，我們會把班表上的「STI」code 改為「CL無薪事假」。有關優待機票福利，公司會依出勤貢獻度再做考量。

請你跟我這樣做：

1.6/28上午請留意手機簡訊預告「點燈回家專案」一呼百應的時間

2.收到一呼百應時請按「1」我要回家

3.請於2019/06/28 23：59前，把你向工會要求取回三寶的申請書照片，註明工會告知取回日期，上傳至ad1@evaair. com信箱，或是Line、team＋、messenger給任何一位正在服勤、你信賴的教官或空服管理部的主管。完成上傳後，班表「STI」code將暫掛「空白班」。

4.取回三寶第一時間請立刻至DC報到正式歸隊，班表暫掛「空白班」將改為「CL無薪事假」。

留一盞燈，等你回家，空服本部敬上」。

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