長榮航空7/12前至少取消1736航班 影響逾30萬人次

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會罷工進入第9天，雖然桃空職工昨日已提新版訴求，不過長榮航空今日仍未雨綢繆，公布7月第二週7月8日至12日取消航班資訊，至少取消206班。自6月20日至7月12日，至少取消1736航班，估計受影響旅客人次將突破30萬。
根據長榮航空官網資料顯示，7月1日至12日至少已取消715航班。
7月1日出發航班，桃園機場取消29班、松山1班、台中2班、高雄3班；返台航班桃園機場取消32班、松山1班、台中2班、高雄3班，總計73班。
7月2日出發航班，桃園機場取消29班、松山1班、台中2班、高雄4班；返台航班，桃園機場取消30班、松山1班、台中2班、高雄4班，總計73班。
7月3日出發航班，桃園機場取消30班、松山1班、台中2班、高雄4班；返台航班，桃園機場取消29班、松山1班、台中2班、高雄4班，總計73班。
7月4日出發航班，桃園機場取消30班、松山3班、台中2班、高雄4班；返台航班，桃園機場取消31班、松山3班、台中2班、高雄3班，總計78班。
7月5日出發航班，桃園機場取消28班、松山1班、台中2班、高雄4班；返台航班，桃園機場取消28班、松山1班、台中2班、高雄5班，總計71班。
7月6日出發航班，桃園機場取消25班、松山2班、台中3班、高雄3班；返台航班，桃園機場取消27班、松山2班、台中3班、高雄3班，總計68班。
7月7日出發航班，桃園機場取消28班、松山1班、台中2班、高雄4班；返台航班，桃園機場取消31班、松山1班、台中2班、高雄4班，總計73班。
7月8日出發航班，桃園機場取消24班、松山機場1班、台中2班、高雄3班；返台航班，桃園取消23班、松山機場1班、台中2班、高雄3班，總計59班。
7月9日出發航班，桃園機場取消25班、松山機場1班、台中2班、高雄4班；返台航班，桃園取消26班、松山機場1班、台中2班、高雄4班，總計65班。
7月10日出發航班，桃園機場取消26班、松山機場1班、台中2班、高雄4班；返台航班，桃園取消24班、松山機場1班、台中2班、高雄4班，總計64班。
7月11日出發航班取消資訊尚未公布，返台航班，桃園機場取消11班、松山機場1班，總計12班。
7月12日出發航班取消資訊尚未公布，返台桃園機場取消6班。