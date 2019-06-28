分隔島野草長到馬路上 台中居民怒：什麼時候來剪？

2019-06-28 07:41

〔記者蘇金鳳／台中報導〕近日時常下雨，台中市各區的野草不停的「蹦出來」，但是在自治橋旁的環河路，分隔島的野草不但長得茂盛，毛茸茸一堆，甚至還長到地面來，時常經過的駕駛忍不住抱怨，一看就知道根本未修剪過，是否要等到馬路成為「草地」才修剪。

建設局養護工程處長彭岑凱表示，環河路的分隔的野草，廠商會定期去修剪，最近常下雨關係，野草才會長得快，但廠商也應該時常維護修剪，會要求廠商改善。

最近台中市各地都有看到野草亂長，也看到有工作人員在修剪，但是住在烏日自治橋附近的住戶表示，自治橋旁的環河路如同棄兒，分隔島的的野草不斷冒出來，現在茂盛到如同貓狗的毛，一團一團的，甚至還延伸到道路上。

一位陳姓住戶表示，他時常經過自治橋的環河路，由於近1、2個月台中頻頻下雨，他也能體會野草會快速成長的問題，市府可能需要派工去各地修剪野草。

陳姓住戶表示，居民等了很久，市府對於此處的野草，仍遲遲未來修剪，環河路的草不但長，甚至愈長愈茂盛，毛茸茸如同寵物的毛，更嚴重的是，已長到地面來了。

陳姓住戶表示，野草長到地面上，已有危險問題，尤其是慢車道上的機車族，有可能會影響視線或者是被野草絆到，希望市府儘速來修剪，不要讓駕駛或者是機車族面臨危險。

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