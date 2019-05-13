發酵分解再利用 雜草變身植物養樂多

2019-05-13 15:46

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕春夏季節雨水豐沛，雜草生長快速，民眾除了就地堆置或丟入垃圾，還可以如何處理呢？為了替雜草垃圾提供特殊解方，新竹市環保局與梧桐環境整合基金會聯合辦理「食物森林x青草養樂多」課程，今在新竹市食物森林示範地，邀請泰國米之神基金會自然農法在台推廣中心教學示範，將雜草收割發酵，化成植物容易吸收的營養液，除可讓雜草資源循環再利用，同時減少垃圾量。

基金會表示，雜草問題令許多人頭痛，但只要利用自然中的微生物菌，就能將雜草發酵分解，變成富含微生物和營養的液體，就像人喝的養樂多一樣。植物養樂多的製作原理和環保酵素相似，過程不但不會產生臭味，而且材料取得相當容易，包含雜草、落葉、黑糖、豆渣、水等，一般民眾在家就可以輕鬆DIY。

製作青草液肥養樂多先要做菌水，做法是200g菌土、200g米糠、1公斤糖蜜及20公升的水，放置約2週即可使用。但如果要製作大量青草液肥，可以用發酵完之菌水1公升做第2代-第4代之菌水，共可做16桶20公升之菌水。

植物養樂多做法，要用新鮮的青草剪小塊，加上菌水、與清水1比1之比例泡滿，放置溫暖但曬不到太陽的地方，3至5天即可使用。使用方法為稀釋300至500倍，即可澆灌樹木、蔬菜和其他植物，讓養分循環，植物養樂多裡面的微生物也能增加土壤的益菌多樣性，促使作物平衡自然發展，同時讓土地環境回復良善的循環，達成環境永續。

環保局長江盛任表示，雜草落葉屬於「有機廢棄物」，可以製成有機肥料，讓土壤變得更肥沃，植物生長更健康，同時讓民眾吃得健康安心，也為地球盡一份心力，創造食安、環保的雙贏局面。今日推出「植物養樂多」的新做法，相當於液態的有機肥料，鼓勵民眾善加利用微生物分解雜草落葉，從中學習「友善環境」的生活態度，達到垃圾減量、資源循環再利用等功效，共同打造永續的城市環境。

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