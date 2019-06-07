高雄爆發登革熱...多處雜草未除 網友怒轟：韓國瑜踹共

2019-06-07 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市登革熱疫情蔓延已達到16例，其中15例還是近10天發生，可見登革熱病情集中且嚴重。近日有鳳山民眾PO照指一處社區運動公園，雜草長到比公園椅子還高，怒批「膨風愚」搞爛高雄；無獨有偶，有民眾貼出雄中附近雜草叢生的情況，感嘆「高雄到底得罪誰」。

前高市行國處長陳瓊華上月在臉書PO照，指出高雄打狗故事館周遭雜草多，要市長韓國瑜記得找人除草，強調這是觀光區、不是草原，觀光客怎麼辦？怎麼看？這麼茂密的草，裡面多少蚊子？「登革熱不會管你在忙、要選總統還要指定人接市長的」。當時韓國瑜僅回應，別抓到一個小點窮追猛打，請感受一下高雄這幾個月、一片欣欣向榮氛圍。

7日上午有鳳山民眾在臉書PO出多張照片指出，「這是我每天運動的公園，在鳳山區鳳學路底，陳菊市長時代二至三個月就會派人來除草，已經有半年沒有除草了，現在雜草叢生，都比椅子還高，也都長到我的腰了，『膨風愚』可以把高雄市搞爛成這樣，罷免『膨風愚』還我驕傲的高雄。」鳳山區長施維明則說明，該綠地並非公園，是一處學校預定地，已通報教育局會儘快派人處理。

無獨有偶，臉書粉專「只是堵藍」7日晚間貼出一張截圖，一名高雄民眾PO出雄中附近雜草叢生的照片，感嘆「高雄到底得罪誰」、「真心難過市容腐敗」。「只是堵藍」諷刺地說，草包~~~可以快點派人來割草嗎？這到底是發大財還是發大草？？？」

許多網友見狀怒轟韓國瑜無心市政只顧選總統，「火車站前整條建國路的草都這麼長，韓市府再擺爛啊！」、「上面有個韓撈混！下面的公務人員當然也又撈又混！結果，拖垮高雄市政府就應驗了！ 高雄人就受苦了！」、「是要留到明年清明節再割嗎？」、「韓國瑜踹共 市政沒搞好只想選總統」。

留言處也有許多網友貼出高雄雜草叢生的照片，感嘆不知道高雄市政府何時才會去處理。

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