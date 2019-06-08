發大財還是發大草？高雄多處雜草叢生惹民怨

2019-06-08 12:44

〔記者王榮祥／高雄報導〕多位網友PO照，質疑高雄市區公園、人行道雜草叢生、有些甚至比椅子還高。高雄市政府今指出，主要是近期高溫加上數場大雨，雨後雜草生長過快，已全力調派人員與機具修剪中。

近日有鳳山民眾PO照，指出一處社區運動公園裡的雜草，長到比公園椅子還高，怒批「膨風愚」搞爛高雄；無獨有偶，另有民眾貼出雄中附近雜草叢生情況，感嘆「高雄到底得罪誰」。

前高市行國處長陳瓊華上月也曾在臉書PO照，點名高雄打狗故事館周遭雜草太多，要市長韓國瑜記得找人除草，並提醒這是觀光區、不是「草原」，這麼茂密的草，裡面可能有多少蚊子？

臉書粉專「只是堵藍」則諷刺呼籲，草包~~~可以快點派人來割草嗎？這到底是發大財還是發大草？

針對媒體報導與網友PO照，批評高雄市區各場域綠籬及雜草叢生相關議題，高雄市政府今指出，市府各機關單位依管理權責，都有規劃例行性修剪維護。

工務局表示，最近天氣變化急驟，連續高溫及持續性降雨，導致雜草逢甘霖雨後突然生長過快，例行性階段性雜草修剪維護作業，無法即時滿足實際需求，但地方反映雜草叢生部分，協調機具增派人員加速處理。

工務局也請市民朋友幫忙，若對高雄市環境有任何建言，可撥打免付費1999市民服務專線通報，第一時間市府各機關會立即派員處理。

衛生局則說明，登革熱重點工作，是在清除積水容器等孳生源，目前已由市府防疫團隊全面監控，也請相關單位清除雜草時，注意是否有廢棄的積水容器，務必立即清除，全力防範登革熱。

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