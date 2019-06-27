建國科大逼印尼生超時工作 教部重懲且移送檢調偵辦

2019-06-27 21:14

首次上稿 20:38

更新時間 21:14（新增建國科大說法）

〔記者林曉雲、劉曉欣／綜合報導〕建國科技大學去年入學的印尼籍19位非產學專班的學生涉淪外籍勞工，教育部接獲印尼籍學生陳情指，護照與居留證遭工讀仲介公司扣留並被迫超時工作，即與彰化縣政府迅即蒐證，教育部技職司長楊玉惠今天傍晚表示，經查印尼籍學生嚴重超時工作達48至54小時，學校應該是知情，學生薪資還疑被仲介公司高額不當扣款，教育部原已懲處建國科大自108學年起不得招收境外學生，再新增列入專案輔導學校及扣減相關獎補助經費，並將全案移檢調偵辦。對此，建國科大表示，依法安排學生打工，且每星期工讀時數不得超過20個小時，並特別翻成印尼文告知學生，是學生私下拜託要超時工作，校方並不知情。

楊玉惠表示，學校和工讀仲介公司有無構成刑法第339條或第341條詐欺罪、第304條強制罪及違反人口販運法規定等情事，教育部將轉請檢調單位處理，近日亦將再前往學校進一步查證，如查有其他重大違失事項，一定會再加重處罰。

楊玉惠也指出，陳情求助的印尼籍學生並非產學合作專班學生，是透過一般外國學生管道申請至建國科大就讀，其工作非屬校外實習課程，而是學校介紹至廠商工讀；對於回復印尼籍學生權益受損部分，已要求學校承諾立即追回學生被不當扣繳的費用，並提供學生可在我國安心求學的助學措施，有關後續學生就學意願，如留原校就讀或想轉至他校，教育部均將全力提供相關協助。

教育部政次劉孟奇強調，教育部自今年1月29日設置境外學生意見信箱及服務專線以來，共受理諮詢案48件，其中專線諮詢34案、信箱諮詢14案，教育部鼓勵境外生利用以保障自身權益，也持續不斷要求學校與廠商守法，不可以踩越「勞動權益與人權」紅線，教育部一定從嚴處分，以維護我國高等教育之聲譽及保障來台就學學生權益。

教育部在今年3月間，針對建國科技大學以代辦費名義，向境外學生收取行政管理費及學生超時工作等違失事項，已懲處該校自108學年起不得招生境外學生，在接獲印尼籍學生投訴後，教育部調查發現這些學生的確嚴重超時工作，且學校應為知情，學生證詞並一致指出「學校知情其每週工作嚴重超時，但對外僅得宣稱每週工作20小時，若不從則將被送回印尼。」學生工讀的廠商係學校介紹，且校方也表示知悉廠商於下午課後至夜間及週末，以交通車至學校宿舍接送學生往返，教育部因此不採信學校辯詞。

楊玉惠表示，根據學生工作薪資發放明細表顯示，學生每月被工讀仲介公司扣取高額不當款項，包括儲蓄學費、學校住宿費、便當費及服務費，但建國科大校方卻稱未收到儲蓄學費與學校住宿費，便當費廠商也表示未向學生收費，則工讀仲介公司恐涉有向學生詐取金錢一事，教育部均將轉請檢調單位偵辦。

建國科大表示，有關這群19位印尼籍學生，在招收時就明白告知第一年不收學費，因此，學校只收雜費與住宿費而已。

建國科大強調，這群學生是透過一般外國學生管道來就讀，第一年以學習中文為主，因此，校方也依法安排學生打工，但每星期工讀時數不得超過20個小時，並特別翻成印尼文告知學生，並讓學生簽名，還拜託廠商不要違規；在教育部接獲陳情調持後，就有廠商跟校方透露，這是學生私下拜託要超時工作，校方並不知情。

建國科大強調，這群學生當初都是經過面試、篩選通過才來台念書，招生資格必備高中畢業證書、成績單，連護照都要剛剛申請，不曾來過台灣，連親友都不可在台工作，就是希望學生來台好好學中文，修讀大學課程。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法