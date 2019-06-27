北橫地下道滲水長苔害摔車 議員轟苗縣府「草菅人命」

2019-06-27 17:45

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣北橫公路地下道鄰近中港溪，機車道牆面、天花板處處長期滲漏水，不僅牆面出現污黃水漬、路面更長出青苔，近期有騎士行經時打滑摔傷，苗栗縣議員陳光軒憤怒批評，地下道未驗收就趕著通車，導致後續問題百出，過去就曾傳因施工導致死亡車禍，苗栗縣政府無視縣民安全、草菅人命。

縣府工務處土木科長許家誠說，由於地下水壓力大導致此情況，今早已到場會勘，明天由廠商以高壓清洗機清除青苔濕滑處；而地下道還在保固期內，將由廠商補填滲漏水處，加強排水功能，後續請工程專家評估解決方案，希望能徹底根除滲漏水問題。

北橫地下道於2017年1月通車，陳光軒指出，當時工程尚未驗收就急著通車，恐難保障行車安全，多次要求縣府改善卻無下文，同年6月就傳出機車騎士行經時，疑因視線死角倉促閃避施工告示，導致自撞身亡的不幸事件。

陳光軒說，地下道長期滲漏水，雙向機車道上常有大灘積水，部分路段甚至因長期潮濕而生青苔，屢有騎士打滑摔車，自己也多次於議會質詢時要求縣府改善，但仍不見積極作為，他怒轟縣府「草菅人命」，唯恐發生重大意外再補救，為時已晚。

許家誠解釋，由於地下道緊鄰中港溪，地下水位高於車道，長期水壓導致建築體出現滲漏水，目前已請廠商立即清除青苔、雜草等，並加強排水、防漏，但要徹底根治滲漏水問題仍須經專家會商研擬妥善方案，尚無法提出確切期程及經費。

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