騎遊舊山線！鐵道自行車7/1正式營運 票價有優惠

2019-06-27 17:05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕「舊山線」橫跨苗栗與台中兩縣，全線有3座鐵橋、4個車站、9座隧道，堪稱「近代鐵道工藝極致美學」。舊山線是文化部認定的世界遺產潛力點，沿路鐵道技術、林相、文化景觀豐富，苗栗縣政府打造舊山線觀光新亮點，推出全台首創的「鐵道自行車」（Rail Bike），經過近1年的試營運，將於7月1日起正式營運，苗栗縣政府今天舉辦正式營運記者會，歡迎國內外旅客齊來享受「苗栗限定」的新型態旅遊。

記者會今天上午在新落成的三義鄉「魚藤坪遊客服務中心」舉辦，除了地方鄉鎮市長、縣議員、代表等，行政院政務委員張景森、交通部觀光局技術組副組長林秀霞等人也出席，並實際體驗搭乘鐵道自行車感受舊山線之美。

苗栗縣長徐耀昌說，縣府為發展觀光積極活化舊山線，以「魅力世遺．國際慢城」為主軸，成功打造出台灣第一條「舊山線鐵道自行車」，從勝興車站至鯉魚潭，沿途美景以動態文化保存的方式，讓遊客能以低碳、環保、健康方式，飽覽舊山線鐵道之美，更將苗栗之美躍上國際。

張景森對於苗縣鐵道自行車，也讚不絕口，他致詞時說，舊山線風景迷人，早年苗栗縣曾嘗試以蒸汽火車復駛方式，可惜未達效益。如今鐵道自行車在國際間，已是成熟的觀光休閒載具，相信一定能帶動舊山線區域觀光發展。

鐵道自行車自去年8月1日試營運以來，超過25萬人次搭乘；縣府文化觀光局說，7月1日起，鐵道自行車分A、B、C三段路線運行，共有110輛可提供旅客搭乘，並將因應暑期加開班次，估計日載客數可超過2000人次；A、C段票價定價275元、優惠價250元，B段票價定價220元、優惠價200元，採網路訂票、現場取票。

A段由勝興車站發車，到魚騰坪鐵橋折返，全程共8公里；B段由龍騰站發車到勝興車站折返，全程共7.2公里；C段由龍騰站發車到6號隧道北口折返，全程共4.8公里。

為慶祝「舊山線鐵道自行車」正式營運，並提升縣內觀光國際視野，「舊山線鐵道自行車」特別加入中華航空公司「台灣享樂趣」平台，旅客只要持中華航空自香港出發的登機證，即可享搭乘鐵道自行車乘車券9折優惠。

此外，「舊山線鐵道自行車」與日本輕井澤信濃鐵道連續簽署兩年的票券互惠合作意向書，憑「鐵道自行車乘車券」即可免費兌換日本「信濃鐵道2日周遊券」。信濃鐵道株式會社也贈送扭蛋機一台，收入所得將贈予舊山線沿線經過之育英國小龍騰分校、鯉魚及僑成國小等3所小學，做為文化教育基金。

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