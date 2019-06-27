咖啡控快看！全國咖啡烘焙賽9月南投見 冠軍好禮送

2019-06-27 14:28

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉公所舉辦2019全國咖啡烘焙賽，將於9月9日登場，公所為幫助咖啡農更上一層樓，除定期舉辦咖啡杯測研習，更首度採取烘焙大數據分析，利用咖啡水分密度計及焦糖化分析儀，精密測出生豆及烘焙後影響咖啡風味、品質多項重要重要數據，業者更大方捐贈2組儀器，1組供公所使用，另1組則作為本屆比賽前2名的獎品。

國姓鄉長丘埔生表示，公所舉辦2019全國咖啡烘焙賽已邁入第3屆，基於烘焙賽的經驗，要讓國姓咖啡品質更加精進，烘焙技術是關鍵，特別定期為農民舉行咖啡杯測研習，聘請專業師資吳原炳、黃宥澄、林青霞等人協助農民提升技術。

今天舉行的咖啡杯測研習，也特別新加入烘焙大數據分析，使用咖啡水分密度計及焦糖化分析儀，幫助農民了解咖啡生豆水分、密度對於烘焙上的差異，以及如何烘焙出咖啡淺中深焙的數據分析，讓每個咖啡農可以依照他的咖啡豆特性去作調整，輔導咖啡農生產及烘焙出品質及風味更優質的咖啡。

公所指出，咖啡水分密度計及焦糖化分析儀為台灣製造，也是世界國際賽事指定用的裁判機，1組2機市價10萬元，負責製造的豐億光電特別捐贈2組，其中1組供公所舉辦比賽、研習以及鄉內咖啡農借用，另1組則是作為本屆全國咖啡烘焙大賽的獎品，冠軍得主除了獲得獎金5萬元，還能將1部要價5萬2000多元的咖啡水分密度計帶回家，亞軍也能抱回4萬8000元的焦糖化分析儀。

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