飆仔橫行…花博神岡停車場設施1個月改善

2019-06-27 13:44

〔記者歐素美／台中報導〕花博神岡接駁停車場在花博結束後，無人管理引導，一旁國道一號高速公路的臨時引道又開放通行，因停車場圍籬擋住視線，加上砂石車等往來頻繁，險象環生，停車場在週六日甚至淪為飆車族甩尾飆車的場所，市議員周永鴻今天邀集市府相關單位會勘；交通局允諾將於1個月內規劃標誌標線及採用透光圍籬等改善。

花博神岡接駁停車場位於神岡堤南路旁，原為豐洲工業區二期計畫用地，佔地55.86公頃，花博期間，市府在國道一號神岡段設置臨時引道及臨時接駁停車場，方便民眾開車到停車場，再搭接駁車前往花博，花博結束後，市府開放臨時引道供車輛上下國道一號。

市議員周永鴻表示，以往附近車輛需走堤南路到國道四號神岡交流道或國道一號豐原交流道再上國道，因臨時引道開放通行，附近居民及砂石車等皆就近從停車場上下國道，但圍籬阻擋視線，加上夜間堤南路許多路燈不亮，停車場又沒標線標誌，駕駛任意行駛，導致行駛堤南路的車輛及進出停車場的車輛容易發生碰撞車禍，險象環生。

神岡區溪洲里長王明洲並表示，因停車場的空地很大，假日常有許多飆車族到停車場內甩尾飆車。

周永鴻今天邀集市府經發局、交通局及停管處等單位會勘，周永鴻表示，前市長林佳龍任內已爭取2.9億前瞻預算補助，將辦理堤南路拓寬及興建國道一號神岡段的正式引道，原訂今年動工，因市府承辦2020台灣燈會，致神岡接駁停車場將在燈會時繼續使用，預計明年3月才能動工，但在動工前，要求市府應設法改善停車場附近動線及圍籬等，以免發生車禍等意外。

交通局表示，將劃設標誌標線引導及以透光圍籬取代現有圍籬等改善，相關設計及施工預計1個月完成。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法