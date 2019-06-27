登基隆嶼避哄抬、削價競爭 市府訂統一標準、單一窗口售票

2019-06-27 13:08

〔記者林欣漢／基隆報導〕有「台灣龍珠」美譽的基隆嶼25日起全面開放一般遊客觀光，但市府卻發現有業者以900到1000元的價格攬客，高於700元到850元的市場行情，市府今天上午與業者開完協調會，統一遊程標準及時段，並由基隆區漁會單一窗口負責售票，避免業者有哄抬、削價競爭的情形，違規情節嚴重者，將取消登島資格。

基隆嶼因風災碼頭毀損封島5年，25日重新開放登島觀光，首日就有479名遊客登島，基隆市長林右昌還說，已經有超過5000人次預約，民眾詢問熱度非常高，但市府發現，有業者以高於市場行情的價格攬客，擔心造成哄抬或削價競爭的情形。

市府產業發展處海洋事務科長蔡馥嚀說，今天上午邀業者開協調會，目前一般遊客登基隆嶼的收費情形包括登島+繞島（2小時）700元、 登島+登塔+繞島（4小時） 850元，這是基本行程的標準價格，如果有其他加值或套裝行程，像是增加到和平島、象鼻岩等才能多收費。

另外，由基隆區漁會負責統籌管理一般遊客登島及船隻排班作業，並設置單一窗口供臨櫃民眾購買行程，讓遊客不會不知道去哪購票或做比較，以免無所適從，業者若有哄抬、削價競爭等違規或不符合的部分，會進行處分，甚至取消登島資格，其他部分則尊重市場機制。

基隆嶼島上生態豐富，5到6月是鐵炮百合花季、9到10月是金花石蒜花季，還有獨有的火山螃蟹及保育類鳳頭燕鷗，航程時還可能遇到飛魚或海豚群，登頂能遠眺基隆海檻，基隆嶼燈塔也是台灣最早使用太陽能發電的燈塔。

林右昌說，6月到9月是很好的登島時節，歡迎大家一起來基隆嶼尋找「11個基隆」，像是從海上欣賞基隆山、基隆港、基隆市及踏上基隆嶼，觀察基隆蠅子草、基隆澤蘭、基隆短柄草等七個以基隆為名的植物。

市府表示，民眾如有興趣登島觀光，可洽詢市府核准登島船舶業者，可以到碧砂漁港、八斗子漁港、八尺門漁港及基隆港小艇碼頭等處搭船，每艘船都配有專業導覽解說人員，除了搭船費，還會向登島遊客收取100元保育維護費，由業者代售，相關資訊可至「基隆市府交通旅遊處網站-主題服務-基隆嶼登島資訊」查詢，或電洽基隆市旅遊服務中心02-24287664。

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