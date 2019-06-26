基隆嶼登島業者開高價 市府籲遊客小心

2019-06-26 18:21

〔記者林欣漢／基隆報導〕有「台灣龍珠」美譽的基隆嶼因風災碼頭毀損封島5年，25日重新開放登島觀光，第一天就有479名遊客登島，民眾詢問熱度非常高，但市府發現，有業者以900到1000元的價格攬客，高於700元到850元的市場行情，市府提醒民眾注意，洽詢市府核准的登島船舶業者。

基隆嶼島上生態豐富，5到6月是鐵炮百合花季、9到10月是金花石蒜花季，還有獨有的火山螃蟹及保育類鳳頭燕鷗，航程時還可能遇到飛魚或海豚群，登頂能遠眺基隆海檻，基隆嶼燈塔也是台灣最早使用太陽能發電的燈塔。

市府表示，目前一般遊客登島收費情形包括登島+繞島（2小時）700元、登島+登塔+繞島（4小時）850元，今天有業者以900到1000元的價格攬客，高於上述市場行情市府極為重視遊客旅遊品質，也將協調基隆區漁會統籌管理一般遊客登島及船隻排班作業，並設置單一窗供臨櫃民眾購買行程。

市府表示，民眾如有興趣登島觀光，可洽詢市府核准登島船舶業者，可以到碧砂漁港、八斗子漁港、八尺門漁港及基隆港小艇碼頭等處搭船，每艘船都配有專業導覽解說人員，除了搭船費，還會向登島遊客收取100元保育維護費，由業者代售，相關資訊可至「基隆市府交通旅遊處網站-主題服務-基隆嶼登島資訊」查詢，或電洽基隆市旅遊服務中心02-24287664。

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