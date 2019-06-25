基隆嶼今開放登島了 「11個基隆」等你來尋覓

2019-06-25 12:38

〔記者林欣漢／基隆報導〕有「台灣龍珠」美譽的基隆嶼因颱風碼頭毀損封島5年，今天起全面開放一般遊客觀光，基隆市長林右昌說，上午已經有5000人次預約，歡迎大家到基隆嶼尋找「11個基隆」，像是從海上欣賞基隆山、基隆港、基隆市及踏上基隆嶼，觀察基隆蠅子草、基隆澤蘭、基隆短柄草等7個以基隆為名的植物。

基隆嶼位於台灣東北方約6公里，搭船約半小時即可抵達，島上生態豐富，5到6月是鐵炮百合花季、9到10月是金花石蒜花季，還有獨有的火山螃蟹及保育類鳳頭燕鷗，航程時還可能遇到飛魚或海豚群，沿著登頂步道能遠眺基隆海檻，是島上獨有的特色景觀。

早期沒有興建燈塔時，討海人都是仰賴基隆嶼的位置來辨識基隆港的方向，現在的基隆嶼燈塔是1980年代所建，當時還沒有電力供應，因此該燈塔也是台灣最早使用太陽能發電的燈塔。

林右昌說，6月到9月是很好的登島時節，歡迎大家一起來基隆嶼尋找「11個基隆」，像是從海上欣賞基隆山、基隆港、基隆市及踏上基隆嶼，觀察基隆蠅子草、基隆澤蘭、基隆短柄草等七個以基隆為名的植物。

市府表示，核准登基隆嶼業者有14艘船，可以到碧砂漁港、八斗子漁港、八尺門漁港及基隆港小艇碼頭等處搭船，每艘船都隨船配有專業導覽解說人員，為登島遊客領隊解說及安全管理，除了搭船費，還會向登島遊客收取100元保育維護費，由業者代售，詳情可電洽基隆市旅遊服務中心02-24287664。

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