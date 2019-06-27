建置公益平台 黃偉哲：愛心被秤斤論兩聽了難過

2019-06-27 12:10

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市社會局於今天邀集轄內社福團體在永華市政中心召開「建置台南市公益平台說明會」，市長黃偉哲致詞表示，冬令救濟是好事，可是問題是我常常會碰到我們要去現場，有時候已經先領東西出來的朋友們，會說去年較好今年較差，哪一間的東西比較好，他覺得聽了很難過。

他說，難過的原因有兩個，一是社會大眾的愛心不應該被打折曲解，不應該被拿來比較。第二個是，會比較代表資源有時候是重複浪費的。他覺得其實愛心被人家秤斤論兩，這個是對捐款人最大的不尊敬，也是對大家最大的不尊敬。所以他請社會局建構一個公益平台，既尊重我們捐款人，也尊重我們的社福團體跟慈善團體，也讓我們的愛心能夠得到最大的發揮。

社會局長黃志中表示，社會局盤點近年轄內的社福資源，確實有資源重疊的情況，為避免捐助資源過度集中某些族群或特定對象，建置社福資源公益平台可使資源得以均衡分配；另一方面也能讓捐贈資源有效媒合，可進一步擴大協助因不符社會救助法規條件，而無法納入社會扶助的福利邊緣戶，造福更多弱勢民眾。

今天會中，市長黃偉哲也頒發感謝狀給財團法人台灣省台南市台灣首廟天壇，感謝首廟天壇自2016年起每年持續捐助200萬元給社會局救助金專戶，以救助金扶助南市眾多弱勢民眾及其家庭。

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