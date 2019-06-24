游盈隆退出民進黨 黃偉哲：希望脫黨不脫隊

2019-06-24 11:58

［記者劉婉君／台南報導］台灣民意基金會董事長游盈隆宣布退出民進黨，台南市長黃偉哲表示尊重及不捨，但也希望游「脫黨不脫隊」，繼續在台灣本土意識的團隊中一起努力。

黃偉哲表示，對於游盈隆選擇離開民進黨，他秉持悲傷但尊重個人意願的立場，悲傷的是，游為長久站在一起奮鬥工作的夥伴，之前游參選花蓮縣長，前總統陳水扁與民進黨上下都是全力幫助，後來游擔任陸委會副主委，為國家奉獻心力，民進黨也全力支持他，2008年政黨輪替時，游選擇回到學術界也給予以衷心的祝福，但是這段時間以來，不知什麼樣的原因讓游選擇要離開。

黃偉哲指出，游盈隆認為民進黨不復當年，但他覺得，一路走來人都沒有變，路線也沒有變，是外在的環境在變，希望大家還是多給游一些空間，而他個人的立場，還是希望游三思，現在台灣局勢正處於風雨飄搖的時候，在此時選擇離開，除了心裡不捨，整個台灣本土力量也少了一分，希望游選擇脫黨不脫隊的方式，也就是離開民進黨，但還是在台灣本土意識的團隊中，彼此大目標一致，只是做法不同，大家一起共同努力。

至於游盈隆認為民進黨已經變了，黃偉哲說，隨著不同的立場，彼此的對照可能就在不同的方向，當我選擇跑到你的左邊，你就是在我的右邊，以游的立場來看，其過去的一些朋友和認識的夥伴在不同時期有不同的方向，要說民進黨變了或黨內同志改變，還是要客觀地來看整體歷史的脈絡，民進黨的黨章及黨綱沒有變，對於創黨精神，現階段的黨員有一些不同的實踐的方式，甚或有一些做得偏差的地方，都要接受批評，檢討改進，希望游不要脫隊，大家一起辯證思考討論。

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