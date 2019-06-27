與神同行！ 台南這支登山隊揹媽祖登玉山

2019-06-27 09:43

〔記者萬于甄／台南報導〕來自台南善化的希諾奇登山隊日前擲筊請示善化慶安宮「四媽」，在媽祖的同意下，10名隊員揹著媽祖一同登玉山，其中，登玉山時正逢一名國中剛畢業的隊員生日，大家也在山頂唱生日快樂歌為其慶祝，場面相當溫馨，登山之路雖然辛苦，但這一趟大家都相當開心。

希諾奇登山隊為善化市場內一群喜愛登山的攤商所組成，大家平時有空就會相約登山，日前隊長劉子堅心血來潮，希望與善化慶安宮媽祖一起攻頂玉山，因此向媽祖擲筊請示，沒想到一下就獲得媽祖聖杯同意，於是一組10人的登山隊，23日前往慶安宮迎媽祖，出發登玉山。

隊員楊仲弘表示，大家輪流揹著媽祖，24日凌晨3點從登山口出發，一路朝著山頂前進，事前也跟媽祖約定「下小雨就走、下大雨就撤退」，所幸媽祖保佑，過程中雖小雨綿綿且風勢較強，但大家仍一路的往山頂挺進，最後順利的攻頂。

過程中，正好遇上隊員陳一郎女兒的生日，父女倆約定一起登玉山，攻頂時更在山頂上為她歡唱生日快樂歌慶生，陳一郎更兌現對愛女的承諾，一路苦撐，順利與女兒一起攻頂，雖然相當辛苦，但也直呼「疲累都值得了」。

楊仲弘說，登玉山其實不難，但揹著百餘年歷史的媽祖神尊，一路上都戰戰兢兢，且神尊上有特別訂製的華服，若讓媽祖華服亂了，可是相當不敬，因此壓力不小，好在大家都順利完成，擁有一趟人生難得的登玉山體驗。

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