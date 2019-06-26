台中刑務所官舍群啟動修復 打造類華山文創園區

2019-06-26 19:20

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市歷史建築「台中刑務所（台中監獄）官舍群」今日啟動修復工程，文化局指出，共斥資2億餘元修復，預計2022年完工，屆時將結合附近典獄長官舍、浴場及演武場等打造「刑務所官舍群文化園區」，引進文創與青創，以類台北華山文創園區模式發展，成歷史空間活化新亮點。

文化局指出，台灣在日治時期有台北、台中及台南3大監獄，台中刑務所仍保有包含典獄長官舍、浴場、演武場及判任官宿舍等，是日治時期三大監獄相關設施中，保存最完整的建築群體；市府在2014年將宿舍群公告登錄為歷史建築並推動修復計畫，向中央爭取1.3億元經費，加計市府配合款，共將投入2億2千餘萬元進行修復，今日啟動修復工程。

文化資產處指出，修復工程將針對刑務所官舍群9棟歷史建築、2棟無文資身分建物及全區公共範圍進行整修，因9棟歷史建築年代跨日治大正時期、昭和時期及戰後1960年代興建，約自1912到1960年代，修復時將依各時期特色分別復原。

張大春指出，該區約4千坪空間，未來修復完成後，將結合已修復完成的典獄長官舍、浴場及附近人氣鼎盛的演武場等，打造成「刑務所官舍群文化園區」，以類似台北華山文創園區的模式，引進文創與青創活力，因鄰近台中市火車站，可望成為台中市文創及歷史空間再發展的新亮點。

立法委員黃國書指出，約在8年前，台中刑務所官舍群一度面臨被拆除再開發的危機，當時奔走尋求保存機會，如今不但順利整個官舍群保存，將活化再利用，相信能再創歷史建物再現風華的高峰。

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