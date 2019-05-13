《台灣三部曲》歷史文化園區BOT案 最快8月底簽約

2019-05-13 23:00

〔記者劉婉君／台南報導〕電影導演魏德聖籌拍《台灣三部曲》，將重現熱蘭遮城、台江內海、普羅民遮城、西拉雅部落等，電影拍攝完成後，片場也將保留，以「豐盛之城」歷史文化體驗園區開幕。台南市文化局今天表示，《台灣三部曲》歷史文化園區BOT案，順利的話，最快8月底就能簽約。

文化局長葉澤山表示，《台灣三部曲》歷史文化園區BOT案，目前正在進行第2階段的公告招商，預計本月底截止投標，只有要廠商投標，就會進行審查，審查通過後即可議約，如果順利，8月底就可以簽約。

台灣三部曲歷史文化園區位於台南市後壁區蘭花科技園區旁，目前台糖種植林木。葉澤山說，未來廠商必須辦理環評、興辦事業計畫書、土地變更及做好園區內的防洪，同時也要配合政府進行區域滯洪的開發，而園區內的糖鐵的部分，日後需與台糖公司討論保存或合作方式。

葉澤山指出，該BOT案依照「促進民間參與公共建設法」進行，不只魏德聖，一般有興趣的廠商都可以投標，但未來投資金額至少要50億元，開發年限則是70年。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/