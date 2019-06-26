旺盛對流逼近！ 嘉義以南雨勢將持續一整晚

2019-06-26 17:56

〔即時新聞／綜合報導〕根據中央氣象局資料，一波旺盛對流正在靠近，太陽下山後將影響「嘉義以南」地區到晚上，提醒下班、放學、買晚餐的民眾攜帶雨具防範驟雨。

臉書專頁「天氣即時預報」指出，今（26）日太陽下山後，「嘉義、台南、高雄、屏東」地區陸續有雨勢發生，並斷斷續續持續一整晚，雨勢以「中雨，雷陣雨」為主。

該專頁說，「北部、宜蘭」地區不受水氣影響，晚上午後雷雨消散後，天氣相對不錯；「中彰投雲、花東、外島」地區也不受旺盛對流影響，但水氣若稍增，還是可能下雨，建議大家外出還是帶上雨具比較保險。

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