734台斤大南瓜亮相！湖口瓜瓜節有吃有玩

2019-06-26 13:31

〔記者廖雪茹／新竹報導〕正值多種瓜果類的產季，新竹縣湖口鄉農會29、30日兩天，將在好客文創園區舉辦瓜瓜節產業文化活動，除展售盛產的西瓜、南瓜，布置瓜棚隧道觀賞區，還安排多樣表演、手工DIY和闖關遊戲，邀請鄉親週末一起來逛市集、品嚐瓜果美食。

湖口鄉農會理事長羅世鈞、總幹事周星江表示，湖口鄉擁有7萬7000多人，不僅為新竹縣第三大鄉鎮市，也是全國第二大鄉，僅次於花蓮縣吉安鄉。全鄉農耕面積2100公頃，以水稻種植1300公頃為最大宗，茶葉及油茶栽培共300公頃，瓜果類蔬菜約200公頃。

其中，一年兩期作的西瓜、洋香瓜各佔20公頃，地瓜12公頃，南瓜10公頃，大多在6月中旬陸續採收。為鼓勵農民轉作高經濟作物，特別策劃湖口鄉瓜瓜節，展售促銷香甜多汁的瓜果，縣府農業處副處長傅琦媺歡迎大家把握產季嚐鮮。

推廣部主任吳家亮表示，29、30日兩天活動上午9點到下午5點，除安排社區歌舞表演、二手公益市集、闖關遊戲以及南瓜黏土、南瓜鑰匙圈創意手工DIY，現場並展示734台斤大南瓜、多種造型南瓜等；其中，農民何秋濱今年試種非洲大葫蘆，比一個成人還高，十分吸睛。

農民也將現場展售華寶大西瓜、栗子南瓜、苦瓜、小黃瓜、有機蔬菜、蜂蜜及地瓜餅、芋頭餅還有南瓜冰沙等。栽培10多種造型南瓜的瓜棚隧道，則預計7月初結果最多。

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