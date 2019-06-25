潭子竹筍節週六登場 健行、闖關還能摸彩

2019-06-25 11:57

〔記者歐素美／台中報導〕「筍出去，錢進來，潭子發大財」！為行銷台中市潭子區優良竹筍及農特產品，農業局與潭子區公所將於29日舉辦「2019潭子竹筍節」，邀請大家一起到潭子區聯合辦公大樓廣場，一起健行、逛農特產品市集、闖關，體驗挖竹筍的樂趣。

「2019潭子竹筍節」記者會今天在潭子區聯合辦公大樓廣場舉行，副市長楊瓊瓔、市議員蕭隆澤、徐瑄灃、賴朝國及潭子區農會總幹事林淑茵等皆出席，潭子區長林國聲表示，潭子區盛產綠竹筍、麻竹筍，為推廣地方農產，才舉辦潭子筍子節，希望透過活動，讓更多民眾了解地方農特產。

「2019潭子竹筍節」將於29日在潭子區聯合辦公大樓廣場舉行，上午7點有健行活動，帶領民眾漫步聚興山區，欣賞潭子區的自然美景，9點起在廣場則有竹筍闖關遊戲、在地農特產品市集，民眾憑消費集點還能體驗手作DIY，舞台區還有精彩表演及摸彩。

副市長楊瓊瓔今天出席致詞時則不忘宣導市長政績，強調老人健保補助將於7月恢復，老人敬老愛卡補助也持續，幼兒托育並取消阿公阿嬤需要接受訓練的規定，只要阿公阿嬤幫忙照顧孫子，每月即可申請2500元補助。議員徐瑄灃則高喊「筍出去，錢進來，潭子發大財」！

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