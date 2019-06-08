令人懷念的古早味 台南白蓮霧物稀為貴

2019-06-08 11:53

〔記者吳俊鋒／台南報導〕白蓮霧有令人懷念的古早味，但逐漸式微，台南新市區公所積極振興，透過老樹的搶救，以及新苗的栽種，全力復育，守護地方傳統特色，產業文化活動今天登場，熱鬧呈現推廣成果。

邁入第16年的白蓮霧節，今天在三里聯合活動中心登場，以「競賽市集FUN一夏」為活動主題，行銷在地特色之外，也結合社區的才藝展演與趣味競賽，凝聚鄉親的情誼，且共同見證公所產業復興的努力成果。

市長黃偉哲出席開幕典禮，為產業代言，他表示，曾是地方居民生活記憶的白蓮霧，隨著工商社會的演進，逐漸消失，尤其栽培不易，因此收成彌足珍貴，未來活動要擴大舉辦，加強推廣的力道。

當地白蓮霧收成最穩定的新市里長鄭明堂指出，在管理上耗費心力，有時甚至不敷成本，主要是振興產業文化的信念支撐著他，繼續堅持。

鄭明堂說，目前白蓮霧市價，依照等級，每台斤在200至300元之間，至於特優的，因數量少，物稀為貴，行情更好。

新市區公所主任秘書王友德提到，原在大洲三合院的百年白蓮霧樹，因當地進行重建，面臨生存問題，搶救下，移植至新和里的活動中心前，環境適應得宜，已有開花、結果，生長情況良好。

另外，列冊的53株老樹，也透過高壓法培育新苗，種植在台1線旁的白蓮霧生態公園內，延續特色產業的新生命。

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