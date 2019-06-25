苗縣3萬戶大停水！漏水點找到了 估20:00陸續恢復供水

2019-06-25 17:11

〔記者張勳騰／苗栗報導〕台灣自來水公司指出，配合自來水公司第四區管理處鯉魚潭廠後池堰旁2.6公尺管線設施漏水，造成苗栗縣8鄉鎮市約3萬戶供水受到影響，水公司派員緊急搶修，原預計從今天下午2點至明天下午1點停水23小時，因找到漏水點，正搶修中，苗栗縣預計今晚8點後陸續恢復供水。

水公司公布的苗栗縣停水區域包括通霄鎮、苑裡鎮、三義鄉、銅鑼鄉、西湖鄉、公館鄉、後龍鎮（中和里、福寧里、南港里、龍坑里）、苗栗市（南勢里、高苗里、新英里、福麗里、水源里、文山里、新川里、恭敬里），約3萬戶供水受到影響。

水公司人員指出，經開挖後確認是管徑2.6公尺原水管分接管徑10公分排氣設備零件漏水，修復相對單純，停水時間應可縮短，疑因路面下陷所致。

水公司通霄、銅鑼營運所說，因從供水到住戶端，還要些時間，苗栗縣預估今晚8點陸續恢復正常供水。

此外，水公司第三區管理處配合公司中工處辦理「竹科四期─伯公坑加壓站改善工程」新舊管改接，苗栗縣苗栗市、通霄鎮、公館鄉、西湖鄉、銅鑼鄉、三義鄉等6鄉鎮市共計9814戶，將於27日上午9點起到28日上午8點止，停水23個小時，水公司提醒停水區域用戶，提前儲水備用。

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