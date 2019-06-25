長榮空服工會澄清沒扣押三寶 取回者只3個人

2019-06-25 15:41

［記者陳恩惠／桃園報導］針對長榮航空質疑罷工合法與否，以及欲取回「三寶」組員證件遭扣押、刁難一事，桃園市空服員職業工會理事廖以勤、會員代表林昱嘉，今天下午和律師楊貴智開記者會澄清三點，她駁斥假消息，明指取回三寶只有3人，其他雖填委託書，但此為個資且是重要證件，希望個人前來取回，這些非刁難，只是想關心並理解取回三寶的原因，擔心是受到公司的威脅，非自願領回而回公司支援。

第二點，長榮航空攻擊高雄組員參與罷工資格不符的問題，高雄勞工局已保證這些會員的資格，因為大家都是受長榮總公司的指揮調派，並無工作區域限制而不能參加罷工的問題，在此嚴正澄清，請高雄的組員會員安心地跟我們一起罷工。

第三點，針對公司質疑，以簡訊為主，下午4點不提供勞務，有兩組72、871的組員下午2點半都完成報到手續，但到達機門邊，4點開始不提供勞務，是合乎法律。

律師楊貴智說明，針對會員取三寶部分，當初在同意書上，已明確約定：三寶的取回要按工會指示，就是由本人到罷工現場的糾察線內取回，工會並無扣留，且糾察線內只有會員能進入，工會只是想確認對方是否真心想退出，還是遭公司脅迫或不當打壓才退出？以上行為本來就是勞資爭議處理法賦予工會的權力來確保工會做這些事。

他同時也嚴正告訴長榮航空公司，勞資爭議處理法、工會法明確保障工會從事罷工行動，呼籲長榮公司不可要求組員用脅迫或其他非法方式要求她們取回三寶，我們一定要由本人親自來現場，按照指示、程序，一定會做後續的辦理，不會做扣留、扣押，也要提醒，勞資爭議處理法明確規定，工會罷工行動中，受有法律保障。

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