06/25 各報重點新聞一覽

2019-06-25 06:15

自由時報

銓敘部資安重大疏漏 59萬筆文官個資外洩

政府資安再傳重大疏漏！銓敘部驚傳有高達五十九萬筆文官服務單位、職稱等個資外洩，並遭國外網站揭露，銓敘部已緊急依資通安全管理法向行政院國家資通安全會報技術服務中心通報，銓敘部昨也指出，目前已請資安部門進行資料外洩原因調查，將確實檢討改進，另也依個人資料保護法規定，針對二十多萬受影響的當事人展開通知作業。

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法官法協商》司法官貪污判刑確定 停職薪水將追回

立法院長蘇嘉全昨召集朝野黨團協商「法官法部分條文修正草案」，會中就「陳玉珍條款」達成共識，意即法官、檢察官若貪污經判刑確定，或經職務法庭裁判確定，受免職、撤職等懲戒處分，應繳回停職期間所領的薪水；未來「史上最貪女檢」陳玉珍被判刑十二年，還能領六年半薪的狀況，將不復見。全案預計二十八日三讀通過。

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PM2.5加上紫外線 會讓眼睛長贅肉

PM2.5威脅，眼睛也難逃！中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山警告，PM2.5容易跑進眼結膜的血管造成紅、腫、癢、痛等過敏、發炎症狀，且PM2.5會造成天陰假象，讓大家對紫外線失戒心而不戴太陽眼鏡，眼球若長期受PM2.5和紫外線雙重傷害，表面會長「硬皮」及惡化長出「贅肉」，終而造成視力下降，甚或恐有失明風險！

詳見PM2.5加上紫外線 會讓眼睛長贅肉。

蘋果日報

長榮罷工 落幕露曙光 上午總座狠招增募空服 下午工會連讓4步

長榮航空罷工今天進入第6天，勞資協商露曙光！長榮資方昨上午才出招將招募空服員，外界解讀警告員工意味濃厚，下午罷工出現轉機，勞方釋善意連讓4步，包含日支費不再堅持150元、不堅持設勞工董事、禁搭便車條款有討論空間，最後如果資方有具體方案，原定本周六的投票，不排除提早表決結束罷工。

童疑受虐 500鄉民圍保母家砸蛋 4小時爆3波衝突 200警噴辣椒水驅離

台中市一名一歲多的女童上周五疑遭保母凌虐成重傷，昏迷送醫，一名劉姓直播主前晚在臉書直播號召近500名網友包圍保母住處，要求警方立刻抓人並羈押，與警方爆發至少3波衝突，群眾在鞭炮及汽笛聲中砸雞蛋，還有人拿磚頭，連偵查隊長也被蛋砸中眼睛。警方噴辣椒水反制，強制架離6人，並出動鎮暴警察到場，歷時4小時才控制局面，將對滋事者依法究辦。

聯合報

長榮勞資協商露曙光？工會讓步 3歧見可談

長榮空服員罷工進入第六天，終於露出曙光。桃園市空服員職業工會繼前天釋出日支費不堅持直接調至一百五十元，針對勞資歧見最深的「禁搭便車」條款及勞工董事議題，工會昨天進一步表示「都有討論空間」，態度明顯放軟。但何時勞資能重上談判桌？目前仍未敲定。

違反世代正義vs.永續年金託詞 軍改釋憲案辯論激烈交鋒

大法官受理軍公教聲請的年改釋憲案，昨天舉行軍改部分言詞辯論；行政院政務委員林萬億說，退撫基金缺口愈來愈大，有改革必要；聲請人、立委費鴻泰說，軍改看不到對軍人的尊重，只有斤斤計較。

中國時報

衝擊司法獨立 總統應克制權力

立法院昨就蔡英文總統提名的4位大法官人選，舉行公聽會。律師葉慶元認為，蔡英文領導的民進黨在去年底九合一選舉大敗，代表民進黨與選民期待的方向不符，而蔡英文任期可能不到一年，此時，蔡英文是否還有提名大法官的權限？東海大學政治系主任胡祖慶籲請蔡總統自我克制，展現執政者的氣度。

基本工資8月14日審議 月薪上看28K

勞動部昨天邀集勞資雙方，拍板8月14日召開「基本工資審議委員會」，調漲基本工資。全國產業總工會祕書長戴國榮喊出，今年目標月薪要達28864元、時薪應調整至164元。惟對此，工商界憂心忡忡，籠罩在陸美貿易戰，全球下修經濟成長率下，他們呼籲政府，不要為了選舉，壓縮企業生存空間。

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