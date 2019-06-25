PM2.5加上紫外線 會讓眼睛長贅肉

2019-06-25

長期雙重傷害 眼白會長硬皮、贅肉

〔記者黃美珠、林惠琴／綜合報導〕PM2.5威脅，眼睛也難逃！中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山警告，PM2.5容易跑進眼結膜的血管造成紅、腫、癢、痛等過敏、發炎症狀，且PM2.5會造成天陰假象，讓大家對紫外線失戒心而不戴太陽眼鏡，眼球若長期受PM2.5和紫外線雙重傷害，表面會長「硬皮」及惡化長出「贅肉」，終而造成視力下降，甚或恐有失明風險！

陳瑩山指出，二○一七年國際期刊「環境污染Environmental Pollution」有研究警告，PM2.5侵入眼睛，會對眼角膜表皮細胞、黏膜組織，造成「細胞毒性」傷害，當人體抗體無法消滅入侵物時，細胞反會產生溶解酵素自噬，亦即引發慢性發炎，特別是有過敏體質者。

紫外線也會造成眼睛血管發炎，眼球若因PM2.5加上紫外線刺激，長期反覆發炎、紅腫，眼白組織會鼓起硬化成「硬皮」，若沒處理，增生到沒血管的眼球瞳孔，會長成瘜肉、贅肉，便會造成視力下降，手術刮除恐也無法完全恢復，嚴重甚至恐有失明風險。

近3年患者增3成 南部是北部5倍

陳瑩山表示，臨床發現，近三年這類患者增約三成，其中南部患者是北部的五倍，而出現硬皮症狀的女性比男性多，約三比一；研判與南部日照較多有關，而三十歲上下女性，則因愛美常戴隱形眼鏡或瞳孔放大片等有關。

醫師建議 外出要戴包覆式太陽眼鏡

他建議，患者不要戴隱形眼鏡，PM2.5嚴重時，外出要戴包覆式太陽眼鏡，出門除攜眼藥水備用，一旦發生眼睛紅腫等過敏現象，可用冰敷緩解；另可多吃綠色蔬菜及蛋！綠色植物是抗陽光專家，蛋黃中的葉黃素、玉米黃素及鋅含量高，對眼睛有益。

眼科醫學會理事長、北榮眼科主任劉瑞玲也表示，常在戶外的農夫、運動員，眼睛長時間受紫外線或污染物刺激，易有退化現象，眼白結膜組織易出現「翼狀贅肉」，若不處理，恐影響視力；不只PM2.5，風沙、灰塵也會影響。

三總眼科主任呂大文則說，類此「眼翳病」致病原因就是發炎，空污是其中一因素；但目前空污與眼疾研究，仍以過敏性結膜炎較有直接證據，建議空品不佳可戴護目鏡，或可用人工淚液洗掉空污微粒以護眼。

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