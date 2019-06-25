法官法協商》司法官貪污判刑確定 停職薪水將追回

2019-06-25

〔記者謝君臨／台北報導〕貪污司法官別想再領納稅人分毫辛苦錢！

增訂「陳玉珍條款」 朝野達共識

立法院長蘇嘉全昨召集朝野黨團協商「法官法部分條文修正草案」，會中就「陳玉珍條款」達成共識，意即法官、檢察官若貪污經判刑確定，或經職務法庭裁判確定，受免職、撤職等懲戒處分，應繳回停職期間所領的薪水；未來「史上最貪女檢」陳玉珍被判刑十二年，還能領六年半薪的狀況，將不復見。全案預計二十八日三讀通過。

銓敘部次長林文燦表示，依照現行規定，公務人員於停職期間，「得」發給半數本俸，主管機關有權判斷給或不給。針對法官法第四十三條修法，時代力量黨團提案增訂，實任法官或司法院大法官有貪污行為，經有罪判決確定，或經職務法庭裁判確定而受有免職、撤職等懲戒處分者，應繳回停職期間所領的本俸。

最貪女檢 判刑12年還領6年半薪

時力立委黃國昌說明，法官若貪污，不准從納稅人身上再領一毛錢，此條文可稱為「陳玉珍條款」，依現行狀況，刑事訴訟程序拖很久，陳玉珍貪污被判刑十二年後，每月還領半薪超過六年，此事讓人無法容忍，一旦貪污確定，如果前面沒有給薪就算了，「有給的，每一分一毫都要追回來」！

司法院秘書長呂太郎指出，若不考慮剝奪貪污者的薪水，會造成其經濟困窘影響生計，他對應追回停職期間的薪水沒有意見。

黃國昌強調，最重要的是要確立立法原則，這沒有（貪污司法官）活不活得下去的問題，標準很清楚，就是「停職」，最後貪污確定把錢要回來，「這是天經地義、天公地道的事情，講得好像我們讓法官活不下去，這帽子太沉重」。最後，蘇嘉全裁示，通過增訂時力所提的修正動議。

陳玉珍擔任檢察官十多年來，向電玩業者收賄二三○○萬元，二○一二年十一月到今年二月停職期間領半薪，今年二月底被判刑十二年定讞、褫奪公權五年；陳已於三月七日入監服刑。

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