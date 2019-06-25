銓敘部資安重大疏漏 59萬筆文官個資外洩

2019-06-25

包括單位、職稱等 遭國外網站揭露

〔記者黃建華、蕭玗欣、陳鈺馥／綜合報導〕政府資安再傳重大疏漏！銓敘部驚傳有高達五十九萬筆文官服務單位、職稱等個資外洩，並遭國外網站揭露，銓敘部已緊急依資通安全管理法向行政院國家資通安全會報技術服務中心通報，銓敘部昨也指出，目前已請資安部門進行資料外洩原因調查，將確實檢討改進，另也依個人資料保護法規定，針對二十多萬受影響的當事人展開通知作業。

銓敘部依法緊急通報 調查外洩原因

銓敘部昨於官網公告資料外流事件並說明指出，是於六月二十二日接獲外部檢舉情資，獲知國外網站揭露疑似銓敘部所掌理的文官個人資料達五十九萬多筆。目前已知，影響範圍包括從二○○五年一月一日至二○一二年六月三十日間，中央及地方機關公務人員送審人員的歷史資料，實際影響人數則有二十四萬三千三百七十六人，欄位內容則包含身分證字號、姓名、服務機關、職務編號、職稱等。

銓敘部表示，疑似外洩資料之資訊系統早已於二○一五年三月下線，但為求審慎，該部即刻對本案現行運作相關資通系統，進行弱點檢測及重新檢視防護措施。並已依資通安全管理法向行政院國家資通安全會報技術服務中心進行資安事件通報。

影響20多萬人 已依個資法進行通知

銓敘部也指出，目前已依據個人資料保護法第十二條及施行細則第二十二條規定，對二十多萬當事人進行通知。

針對資料外洩事件，銓敘部則表示，目前也已協請行政院資通安全處協助進行根因調查，以及全機關全面性資通安全檢測，將確實檢討改進，並依資通安全管理法及個人資料保護法持續精進各項資通安全及個資保護相關作為。

對此，行政院副院長兼資安長陳其邁昨晚受訪表示，行政院資通安全處對該案正進行調查及處理，相關細節以及被害情形，再由資安處進一步對外說明。

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