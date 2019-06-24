罷工空服員本人要求領回三寶 工會耍賴不給：作業時間要2天

2019-06-24 21:14

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕長榮空服員罷工進入第100小時，今天晚上7點多，一名繳交三寶的劉姓空服員在律師及先生陪同下，要向桃園市空服員職業工會領回三寶，不料卻被工會拒絕，工會稱，領回三寶需要2天的作業時間，因此雖然劉女本人已親自到場，仍無法領回三寶，劉女律師丟下一句「將尋求法律途徑」後，雙方不歡而散。工會此舉，也引來耍賴批評「都說要本人來領三寶了，本人來還不給！」

今天晚間近8點，劉女在丈夫及委任律師陪同下到空服員罷工現場，要求領回三寶（台胞證、護照、員工證），劉女表示，她自己曾向工會要求取回三寶，但工會不給，只好委託公司代領，不料，工會稱要由本人才能領回。

「本人都來了，請你們可以把三寶還我們嗎？」劉女丈夫稱，我們上週五就來了，我們已經來4天了；劉女的委任律師補充，工會先前已經答應劉女，今天晚上9點就可以領回三寶。

工會解釋，一開始沒有預料到會有會員領回三寶，因此劉女本人來申請的時候，工會請劉女先回去，隔天再來，但劉女是昨天請長榮航空代領三寶，由於無法確定是不是本人，所以必須核對，加上當時沒有律師在場、沒有法律經驗，當然是要再三確認是不是有具法律效益。

劉女委任律師反擊，「但今天本人來了！」；工會回應，所以今天本人來了，填寫申請書後，還有再委託保全中心領出她的三寶，而且收下申請書後，還要收下身分證影本，才會把三寶發還，作業時間需要2天。

劉女氣憤表示，工會說要本人來拿申請書，今天下午2點工會也說最快晚上9點可以領回，結果到場寫完申請書後，工會才說說錯了，要兩天後才能領三寶；對此，工會代表立即向劉女道歉。

由於雙方僵持不下，也確定劉女今晚無法領回三寶，劉女的委任律師表示，就只好依照當事人的意思，提起法律動作跟請求；工會回應，工會也需要律師確認，因為很多法律專業名詞，她們也聽不懂，才需要律師到場保障我們。

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