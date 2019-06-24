長榮航勞資爭議僵局有解 勞方願讓步「禁搭便車」條款

2019-06-24 19:48

〔記者李雅雯／台北報導〕長榮航空服員自20日起勞資協商破裂後開始罷工，今天邁入第5天，勞資雙方強硬態度有願各退一步跡象。桃園市空服員職業工會傍晚表示，工會對於訴求做出了彈性調整，在確保勞工團結權前提下，願意讓禁搭便車條款訴求有其他可能性，另也強調日支費調升一項可用「飛安服勤獎金」做備用考慮選項；工會亦重申，「勞工參與治理組織」絕非必定要有一席「勞工董事」，資方莫再誤導社會大眾。

桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱傍晚受訪表示，因為現有狀況評估，工會對於訴求做了些彈性調整，這是由會員代表和理監事共同討論、同意後的彈性調整。

鄭雅菱指出，工會訴求日支費由現行90元調升到150元，工會本就是願意在這區間中和資方有所協商、討論，倘若資方仍拒絕日支費調升，可就資方所稱的「飛安服勤獎金」進行討論，然先前資方版本是指一趟150元，這樣的獎金工會沒辦法接受，但願意和資方就該項有進一步的討論。

關於日支費調升和禁搭便車條款，鄭雅菱說明，在可以確保勞工團結權的情況下，工會願意讓禁搭便車條款有其他可能性，例如讓「非會員買票上車」（支付一筆費用給工會後可有同工會會員的權益，過往就有類似做法），或者在公司同意情況下，開放時數讓工會進到公司做工會宣傳，還有開放會務假讓工會可以執行勞動教育，「這些是工會具體的討論方向，願意和資方協商」。

鄭雅菱強調，工會從沒有堅持一定要有「勞工董事」，資方刻意地用這項訴求左右輿論，工會需要的是「勞工參與組織治理」，包括年終獎金怎麼發放、公式如何計算，和勞工的勞動條件相關的公司政策開放工會旁聽，這些都是可以實踐「勞工參與組織治理」的具體討論方向。

鄭雅菱說，順應罷工狀況和局勢評估，工會確實會做些彈性調整，也願意看到在這些調整後看到更多的公司誠意，工會罷工已經造成很多社會成本，仍是希望可讓勞資爭議早日落幕。

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