長榮航空再出招突襲 退出罷工委託書累計近40份

2019-06-24 20:22

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕長榮空服員罷工進入第6天，昨下午5點長榮航空拿委託書代組員拿回「三寶」被桃園市空服員職業工會拒絕，今天晚上七點多，長榮再度出擊，由公共關係室經理林司忠再度送上代領「三寶」（護照、台胞證、員工服務證）委託書影本，由工會代表接收，林司忠表示，這2天已經收到將近40份委託書，請工會協助讓空服員能盡快領回「三寶」。

林司忠在法務人員陪同下，到罷工糾察線外二度送上代領「三寶」委託書，林司忠說，今天又收到許多空服員的委託書，而且也完成公證，正式再送交20餘份的委託書跟公證書，請工會儘快歸還空服員的「三寶」，讓她們能夠正常的服勤。

長榮航空法務人員說，今天又再收到20餘份代領「三寶」委託書，經過桃園地方法院及民間公證人證明，「昨天也來了一趟，大概也有10多份經過法院認證的影本交給妳們，不曉得確認結果如何」？

工會代表回應：「有，我們確認了，然後今天有些會員也親自來到，我們也親自寫了申請書給他們。」

工會代表表示，若有會員要領回「三寶」，還是要按照正常程序，親自來向工會申請，並填寫申請書，由於繳交的「三寶」都委由保全公司保管，還得另和保全公司約時間，需要2天的作業時間才能將「三寶」領回。

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