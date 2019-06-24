體驗老人打地鼠 蔡英文：加速提供更完整長照服務
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總統蔡英文視察台中醫院長照大樓強調將加速布建更完整的長照服務。（記者蘇孟娟攝）

總統蔡英文視察台中醫院長照大樓強調將加速布建更完整的長照服務。（記者蘇孟娟攝）

2019-06-24 21:37

〔記者蘇孟娟／台中報導〕總統蔡英文今日視察台中醫院長照大樓，強調每個人都會老，政府推動長照2.0計畫已3年，將加速提供更完整的長照服務，優先在長照機構不足的區域，布建優質且平價的住宿式長照服務，讓民眾能就近在社區就受長照服務、「在地老化」。

蔡總統今視察台中醫院新建長照大樓，因台中醫院提供包括出院銜接準備、急性後期照護、住宿型照護等多種床位服務，甚至特殊疾病的患者如漸凍人也有照護專業服務，肯定台中醫院是接軌醫療跟長照服務的典範。

蔡總統說，政府推動長照2.0計畫3年來，已逐步提升社區及居家照顧的品質，政府並沒有忘記重度失能及因家庭因素有有住宿型長照的需求，她強調，已要衛福部接下來的長照速度要做得更快、更完整。

她說，後續會著手處理機構照顧服務，優先在長照機構不足的區域，由公部門帶頭承擔責任，提供平價優質的服務責任，讓不得已需要機構服務的家庭可以就近選擇，希望將來達到民眾不必到離家很遠的照顧機構，社區附近就有優質平價機構可以照顧老人家，以更家人常常探視，老人家也不會太寂寞。

蔡總統說，預定在10家部立醫院、長照資源不足地區布建公共化的住宿式長照機構，從居家、社區、機構照顧，達到「在地老化」的原則，中央與地方攜手合作全力以赴，一起來提升長照服務的數量與品質。

蔡總統今日也難得輕鬆一下，體驗醫院為協助訓練老人手眼協調設置的仿打地鼠遊戲，蔡總統在有限時間挑戰內拿到100分，開心邊笑邊說，「遊戲標準一定有特別放寬」。

  • 總統蔡英文視察台中醫院長照大樓對醫院提供的協調訓練倍感興趣。（記者蘇孟娟攝）

    總統蔡英文視察台中醫院長照大樓對醫院提供的協調訓練倍感興趣。（記者蘇孟娟攝）

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