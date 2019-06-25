新知》喝紅豆水治下肢水腫？醫警告：腎臟病友恐更嚴重

2019-06-25 00:16

〔記者陳建志／台中報導〕許多腎臟病友飽受下肢水腫之苦，為了消水腫常遍尋偏方，因坊間傳聞「喝紅豆水可利尿、消水腫」，讓許多病友常詢問：「這真的有效嗎？」，腎臟科醫師提醒，紅豆水中含有大量鉀離子與磷離子，病友若過度飲用，恐因本身代謝功能不佳，造成鉀、磷離子殘留無法排出，因血鉀過高出現心律不整症狀，恐需靠緊急藥物控制，甚至洗腎搶救，病友不得不慎。

亞大醫院腹膜透析主任林軒任表示，造成下肢水腫的原因很多，其中許多腎臟病患者，因出現下肢水腫，造成身體不適和生活上的不便，為了消水腫遍尋各種秘方，因坊間傳聞紅豆水是消水腫聖品，讓許多患者躍躍欲試，沒想到飲用後因毒素難排出，讓雙腳水腫更嚴重。

林軒任指出，腎臟主要功能為排水或排毒，腎功能衰退時，會造成尿量慢慢減少，因水分難排出，使得腎臟病患者經常出現下肢水腫的問題，雖服用利尿劑後會有顯著效果，但卻可能有過度脫水的副作用，許多患者才會想嘗試坊間流傳的「紅豆水」消水腫。

至於，坊間之所以謠傳紅豆水能利尿，是因「紅豆中的鉀離子能幫助尿液中鈉離子排出，而鈉離子能帶動多餘水分排掉，因此對於消水腫具有效用」，但其實鉀離子本身並無利尿效果，且對排毒有障礙的腎臟病患者來說反成負擔，過去曾有患者每日服用紅豆水後，因鉀離子含量過高導致心律不整，最後需要緊急用藥物控制，甚至必須立刻洗腎才將鉀離子數值降下來。

林軒任並提醒，紅豆水是紅豆加水去煮，含水量往往遠超過其營養價值，對於排尿功能已經有障礙的患者，在喝入過多的水分時，反而會使水腫更加嚴重，因此並不適合腎臟病患者。

亞大腎臟病衛教師賴佳汶並提醒，腎臟病友當腎臟功能降低時，無法將蛋白質代謝後產生的含氮廢物排出，一旦累積在血液中，容易引發尿毒症，因此會建議腎臟病患者，應攝取適量「高生物價蛋白質」（如肉類、魚類等動物性蛋白質），但紅豆卻屬於「低生物價蛋白質」的食物，食用過多反容易加速尿素氮生成，造成腎臟負擔。

林軒任建議，腎病症候群病友在嘗試任何飲食前，應與醫師諮詢，才能在兼顧腎臟健康的同時，適度享受佳餚。

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