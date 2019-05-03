竹科男水腫飆到破百公斤 遵醫囑1個月狂減20公斤

2019-05-03 13:31

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕45歲郭姓竹科工程師因為糖尿病、高血壓沒控制，併發腎病變而有嚴重蛋白尿及第4期腎衰竭造成水腫，幾個月內從80公斤胖到100多公斤，治療他的中國醫藥大學新竹附設醫院腎臟科主任楊雅斐醫師啟動「病患參與治療」，要他配合飲食調整和藥物治療，讓他體重一個月就減了20公斤，也恢復了健康。

中國醫藥大學新竹附設醫院表示，郭先生到院時嚴重氣喘、肺部積水，還說自己：「已經一個月無法躺著睡覺，都是坐著睡。」楊雅斐醫師透過衛教「病患參與治療」，改變郭姓工程師的生活模式，限制患者水分攝取，透過飲食調整和藥物治療一個多月後，體重少了20公斤的郭先生說：「可以好吃好睡，一覺到天亮。」

楊雅斐說，慢性腎病是長期的問題，照護的一環很重要的是患者「必須」參與治療，所以她要求郭先生每天限制飲水1000cc，不要大口喝水，吃藥也只搭配50cc到100cc的水，另外在食物中的水分也要注意，喝湯，飲料都是水的來源，水果中很多的隱藏版水分，也不能吃太多，這樣治療一個多月，郭姓先生成功擺脫氣喘、水腫、高血壓等症狀。

楊雅斐也說，水腫是在組織內或漿膜腔內出現異常的液體堆積，不一定就是腎臟病引起的，而腎臟病也不一定會有水腫，舉凡心臟病、肝臟病、內分泌系統疾病、營養不良、下肢循環不佳都有可能造成水腫，常用的高血壓及糖尿病藥物有些也有水腫的副作用，水腫的出現不必視為洪水猛獸或世界末日，它是身體的一種表徵，是對身體健康做出適當的警告，盡快就醫檢查確知病因，及早處理就好。

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