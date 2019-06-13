醫病》建築工肺部X光布滿白點 原來是矽肺症惹禍

2019-06-13 19:52

〔記者陳建志／台中報導〕台中65歲陳先生長期在建築工地上班，日前意外摔傷送急診，安排X光檢查發現肺部布滿可疑小白點及肺積水，導致呼吸不順，一度懷疑是腫瘤，經轉介胸腔外科進行肺部手術切片，確診罹患「矽肺症」，經以止咳、緩解疼痛藥治療後症狀才緩解，醫師建議民眾應減少暴露在有害的粉塵環境，降低罹患「矽肺症」的風險。

亞大醫院胸腔內科醫師林育生今天表示，這名患者意外摔傷在急診接受胸部Ｘ光檢查時，發現雙側肺部布滿細小白點，進一步安排胸部電腦斷層檢查，發現除了白點外，並有肺部積水狀況，懷疑可能為惡性腫瘤肺部轉移，或是粟粒性肺結核，安排患者到胸腔科追蹤。

林育生表示，患者經痰液檢查、肋膜積水抽取檢驗，數值都在正常範圍內，腫瘤指標也無明顯異常，但肺積水症狀卻反覆出現，經詢問才知道抽菸已經20年，並長期在工地工作，經進行肺部手術切片，檢驗後證實罹患「矽肺症」。

林育生指出，矽肺症屬塵肺症的一種，主要是吸入結晶型游離二氧化矽粉塵所致，常見的塵肺症還包括「石綿肺症」、「煤礦工人塵肺病」等，台灣早期得到塵肺症的患者，以煤礦工人居多。

林育生表示，隨著煤礦停產封坑，目前還有包括鑄造業（翻砂）、打石工、拋光研磨產業、裝潢業、工地工人，或從事隧道工程的工人，仍有職業暴露的危險，當二氧化矽粉塵沉積在肺泡中，會造成肺部慢性發炎及纖維化，產生無法治癒的病變，造成肺部氣體交換功能受阻，肺部彈性變差，患者並會出現呼吸喘、咳嗽，甚至劇烈胸痛等症狀。

林育生提醒，塵肺症目前並無有效根治方式，主要以症狀治療為主，例如給予止咳、止痛等藥物，因長期接觸，即使停止暴露，過去吸入的粉塵仍會繼續對肺部造成慢性破壞，建議民眾應減少暴露在有害的粉塵環境，若從事高風險行業的勞工，應維持工作場所通風良好，配戴適當的防護器具，且不抽菸，才能降低罹患塵肺症的風險。

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