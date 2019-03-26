保健》防範腎病找上身 切記「泡水高貧倦」口訣

2019-03-26 16:15

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕根據衛生福利部國民健康署統計，國內20歲以上成人每10位就有1人罹患慢性腎臟疾病，為響應國際腎臟日、打擊疾病威脅，苗栗縣為恭紀念醫院今早推出腎臟病防治宣導活動，邀請病友及民眾們一同吸取相關衛教知識，同時也參與趣味活動，從中體驗保健小技巧，讓醫療人員及民眾建立因應預防慢性腎臟疾病的正確觀念。

為恭醫院腎臟內科主任徐正義指出，為及早發現腎臟疾病，腎臟醫學會提供「泡、水、高、貧、倦」的自我檢查口訣，一旦發現尿液多泡（蛋白尿）、水腫、高血壓、貧血、疲倦等症狀，且原因不明，應盡速尋求腎臟科醫師進行詳細檢查。

徐正義說，患有高血壓、糖尿病、心血管疾病、高血脂等皆屬於腎臟疾病的高危險群，此類病患也應謹守「護腎三三」原則，每3個月就須檢查尿液、血液及血清肌酐酸等3項指標，避免腎臟病上身卻錯失治療良機。

腎臟疾病醫治及後續照養不易，為恭醫院設有6名腎臟科醫師、3名專職護理師及營養師，除了診治過3千多名腎臟病患，同時也積極舉辦相關保健及培訓活動；今早院方也推出趣味闖關活動，邀請病友及民眾一同體驗，並有營養師指導低蛋白點心飲食觀念，希望讓腎臟病防範於未然。

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