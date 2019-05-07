謠言終結站》吃口服避孕藥會變胖？ 食藥署：暫時性水腫

2019-05-07 13:23

〔記者吳亮儀／台北報導〕規律口服事前避孕藥是避孕效果最好的方式，不過網路流傳吃口服避孕藥會變胖，讓許多女性不願採用這方式避孕；食品藥物管理署今天專文闢謠，指出目前沒有證據顯示服用口服避孕藥會導致變胖，有的只是「暫時性」的水腫，並非體重增加。

口服事前避孕藥的主要成分是雌激素及黃體素，主要的作用機轉為抑制卵巢排卵、干擾子宮內膜生長且增加子宮頸黏液濃稠度，使精子不易通過且受精卵不易著床，降低受孕的機會，以達到避孕的效果。常見的副作用有腹瀉、噁心、嘔吐、腸胃不適、乳房脹痛等副作用。

食藥署指出，目前醫學並沒有足夠的證據證實服用避孕藥會導致體重增加，而雌激素會促使鈉和水在體內滯留，造成暫時性的水腫而非體重增加，不過目前新的避孕藥多半已不會有水腫的副作用。

食藥署也提醒，有些人服用這類藥品後可能會出現血栓等副作用，所以這類藥品被列為處方藥，使用前須經醫生處方。

食藥署提醒，若體重過重、肝腎功能不佳、有血栓及中風病史、偏頭痛、糖尿病、超過 35 歲且有吸煙習慣、凝血因子異常的婦女，不建議使用事前避孕藥，以免增加血栓的風險。

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