亞泥花蓮礦場何時轉型？ 徐旭東：挖到不能再挖為止

2019-06-24 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮新城礦場部落第3代居民及環保團體今（24日）至亞洲水泥的股東會上抗議。抗議人士要求亞洲水泥董事長徐旭東，就礦場轉型期程做出說明，徐旭東則表示，花蓮礦場會挖到不能再挖為止，到時坑洞可以變成池塘，也可將礦區整治成觀光地區。

綜合媒體報導，亞泥今日舉行股東會，居民和環保團體則以股東身分進場，並在開會過程中舉起布條喊「礦場轉型、徐董面對」、「徐董發財，居民活受罪」。抗議人士指，亞泥礦場附近有兩條土石流潛勢溪流，且亞泥未經環評與當地居民同意即進行開發，「亞泥礦場占用太魯閣族人耕地45年了，一座700公尺的山頭挖到只剩下200公尺，還要再挖20年，整座山就被這樣剷平。」

對於抗議人士要求徐旭東說明礦場轉型的期程，徐旭東表示，「花蓮礦場挖到不能再挖就會停工，屆時將會把礦區變成觀光地區，挖出來的地方可以變成池塘。」面對抗議人士，徐旭東動用議事規則，派保全人員拿走布條，並將抗議人士架出會場。不過，由於抗議者不只一人並幾次出聲抗議，講話遭打斷的徐旭東怒斥抗議群眾，「要尊重7萬多名股東、遵守議事程序，不要搗亂程序。」

根據報導，「我們要讓他們受到更好的教育，讓他們可以現代化。」徐旭東表示，當初政府要亞泥到花蓮開發，帶給地方工作機會和繁榮。徐旭東認為，之前已與第一代達成協議，現在第三代來抗議並不合理。徐旭東表示，亞泥對原住民的關懷不輸任何人，甚至會協助原住民整修住家，也會尊重並保護少數民族。

對此，當地的受害居民鄭文泉指，徐旭東的說法是在混淆視聽，「40年前第一代的地主很多根本都不識字，也聽不懂國語，當時是官商聯手把原住民騙下山。」另外，鄭文泉也表示，亞泥在部落設置的服務中心，說好聽是幫忙修繕、修水管，但這些破壞就是亞泥造成的破壞，且亞泥贊助活動的費用、補貼有分化地方意見的嫌疑。

地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭表示，「如果有一天礦挖完了，這些人是不是會失業，亞泥一直拿工作權做訴求說給當地人工作，但事實上你們卻破壞完山林土地以後，拍拍屁股走人。」黃靖庭要求徐旭東面對，「告訴大家亞泥什麼時候要停手離開」。

徐旭東在去年6月的股東會上也曾提出，將挖出的坑洞改為池塘養魚的說法。當時徐旭東還表示，在下大雨時，坑洞能發揮水土保持的蓄洪功能。

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