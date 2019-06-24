對抗口蹄疫23年漫長路…蘇揆︰將申請非疫國

2019-06-24 19:05

〔記者陳心瑜／新北報導〕行政院農業委員會表示，台灣去年7月1日起停打口蹄疫疫苗，截至目前都未發現口蹄疫病毒活動或案例，距拔針（停止施打疫苗）成功已將滿1週年，符合申請「不施打疫苗非疫區」資格，可望於明年5月前宣布，行政院長蘇貞昌今天至農委會家畜衛生試驗所視察，宣布台灣將向世界動物衛生組織（OIE）申請認定成為不施打疫苗之非疫區，朝口蹄疫非疫國邁進。

農委會表示，台灣曾於2009年實施拔針，但當時只拔針4天就檢出口蹄疫病毒，並未成功，去年再次實施，而台灣成為拔針非疫區後，減少每年約3億元疫苗費用及人力、提升動物衛生水準、增加與貿易國協商空間、促進畜產品國際競爭力、減少進口畜產品衝擊以及畜牧業永續經營等目標。

蘇貞昌說，23年前發生口蹄疫時，他在台北縣當立委，台灣埋了幾百萬頭豬，台北縣埋的地方後來還發生血水外流，農民損失、民眾抗議，都歷歷在目，因此上任後更積極防堵非洲豬瘟，絕不讓農民心血泡湯。

蘇貞昌更說，台灣600萬頭豬，產值約2000億，防治必須決心有能力，不然今年端午節就只能吃菜粽，沒有肉粽，更不用說滷肉飯。

農委會表示，台灣1997年爆發口蹄疫疫情，經濟損失高達1700多億元，更喪失豬肉外銷市場，各單位努力下，台灣本島、澎湖及馬祖去年7月1日起全面停止施打口蹄疫疫苗，家畜衛生試驗所也配合政府撲滅口蹄疫政策，持續監測豬、牛、羊等偶蹄類動物血清抗體，證明目前國內確無口蹄疫病毒活動。

蘇貞昌說，台灣將成為東北亞唯二拔針成功的口蹄疫非疫區，他也要求每輛運豬車都要裝GPS衛星定位、廚餘養豬必須配備蒸煮設備等配討措施嚴格進行。

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