對抗口蹄疫23年漫長路…蘇揆︰將申請非疫國
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行政院長蘇貞昌今天至農委會家畜衛生試驗所視察，並詢問防疫配套作為。（記者陳心瑜攝）

行政院長蘇貞昌今天至農委會家畜衛生試驗所視察，並詢問防疫配套作為。（記者陳心瑜攝）

2019-06-24 19:05

〔記者陳心瑜／新北報導〕行政院農業委員會表示，台灣去年7月1日起停打口蹄疫疫苗，截至目前都未發現口蹄疫病毒活動或案例，距拔針（停止施打疫苗）成功已將滿1週年，符合申請「不施打疫苗非疫區」資格，可望於明年5月前宣布，行政院長蘇貞昌今天至農委會家畜衛生試驗所視察，宣布台灣將向世界動物衛生組織（OIE）申請認定成為不施打疫苗之非疫區，朝口蹄疫非疫國邁進。

農委會表示，台灣曾於2009年實施拔針，但當時只拔針4天就檢出口蹄疫病毒，並未成功，去年再次實施，而台灣成為拔針非疫區後，減少每年約3億元疫苗費用及人力、提升動物衛生水準、增加與貿易國協商空間、促進畜產品國際競爭力、減少進口畜產品衝擊以及畜牧業永續經營等目標。

蘇貞昌說，23年前發生口蹄疫時，他在台北縣當立委，台灣埋了幾百萬頭豬，台北縣埋的地方後來還發生血水外流，農民損失、民眾抗議，都歷歷在目，因此上任後更積極防堵非洲豬瘟，絕不讓農民心血泡湯。

蘇貞昌更說，台灣600萬頭豬，產值約2000億，防治必須決心有能力，不然今年端午節就只能吃菜粽，沒有肉粽，更不用說滷肉飯。

農委會表示，台灣1997年爆發口蹄疫疫情，經濟損失高達1700多億元，更喪失豬肉外銷市場，各單位努力下，台灣本島、澎湖及馬祖去年7月1日起全面停止施打口蹄疫疫苗，家畜衛生試驗所也配合政府撲滅口蹄疫政策，持續監測豬、牛、羊等偶蹄類動物血清抗體，證明目前國內確無口蹄疫病毒活動。

蘇貞昌說，台灣將成為東北亞唯二拔針成功的口蹄疫非疫區，他也要求每輛運豬車都要裝GPS衛星定位、廚餘養豬必須配備蒸煮設備等配討措施嚴格進行。

  • 行政院長蘇貞昌今天至農委會家畜衛生試驗所視察。（記者陳心瑜攝）

    行政院長蘇貞昌今天至農委會家畜衛生試驗所視察。（記者陳心瑜攝）

  • 蘇貞昌表示，農委會家畜衛生試驗去年獲得獲得世界動物衛生組織豬瘟參考實驗室肯定，非常不容易。（記者陳心瑜攝）

    蘇貞昌表示，農委會家畜衛生試驗去年獲得獲得世界動物衛生組織豬瘟參考實驗室肯定，非常不容易。（記者陳心瑜攝）

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