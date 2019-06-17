口蹄疫、塑化劑打不倒！ 碩士農友發明「蚓菜共生植栽器」摘金

2019-06-17 15:19

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄旗山農友羅條原當年報考高雄科技大學高階主管經營管理碩士在職專班，多數考官教授不看好，羅條原入學後一步一腳印努力向學，以蚯蚓為師，研發出「組合式生態植栽器」（蚓菜共生植栽器），一舉拿下第30屆馬來西亞ITEX國際發明展「環境能源類金牌獎」和「泰國國際最佳發明獎」，為自己贏得畢業最佳賀禮。

30多年前，羅條原自旗山農工畜牧獸醫科畢業，曾在養豬場工作，之後自父母手中接下養豬事業，未料爆發口蹄疫情，豬價崩盤，當年無數豬農一夕破產，羅條原夫妻身兼數職才度過危機；又因高屏溪水源保護區政策禁止養豬，羅轉投入餐飲業，卻又遭逢莫拉克風災，餐廳幾乎毀於一旦。

路不轉人轉，每一次的轉折處都是轉捩點，羅條原重振餐廳後，適逢塑化劑引發食安風暴，讓他開始思考生產無毒蔬菜，同時間他接掌父母的農場，試圖以魚菜共生系統作為農業生產和養殖模式，不施以肥料和農藥，因為羅條原曾有幫忙農務卻意外農藥中毒的慘痛經驗。

他不停鑽研，用科學方式計算魚菜共生的腹地面積、魚隻體重到飼料投放，採計畫性生產、計劃性銷售，失敗再重來，父母則持反對聲浪：「還沒賺錢就先花錢」、「農業不是種一種就好，為什麼要重新歸零？」羅條原極力說服父母，也感謝父母讓他放手一搏，他認為不當種植與不當耕作，遲早會破壞土壤、破壞生態。

羅條原說，此次得獎作品也是出於善心發想，因為蚯蚓對地球貢獻度高，但生態失衡導致數量減少，他與屏東縣青年農民聯誼會會長潘麒靂，一起研究、養殖與復育蚯蚓，他研發生態植栽器，一面放入廚餘、一面種植蔬果，蚯蚓則在廚餘與土壤間移動、翻土，糞便可成為蔬果的肥料，蚯蚓消化廚餘再轉為有機肥滋養植栽，兼具實用與環保功能，迄今共生植栽器已改良到第五代，取得3張專利，也獲各校青睞作為教學使用。

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