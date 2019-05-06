中國豬肉品非洲豬瘟檢出率再創新高 還拒配合宣導

2019-05-06 17:49

〔記者簡惠茹／台北報導〕中國單方面宣稱非洲豬瘟已經控制，但是從台灣邊境查獲的中國豬肉品檢驗出非洲豬瘟的檢出率到4月份再創新高，已達10.1%，越南政府願意配合我國在該國的港口、機場放置宣導標語，但是中國卻拒絕，農委會陳吉仲表示，再次正式跟中國呼籲，一起合作防疫，才能有效阻絕。

農委會家畜衛生試驗所今天舉行口蹄疫及非洲豬瘟檢驗分析座談會，會後，農委會主委陳吉仲表示，今天針對非洲豬瘟和口蹄疫檢測結果進行完整說明，所有防疫作為都是公開透明，與會很多學者專家有很多很好的建議，台灣接下來也會跟越南合作簽訂備忘錄，在研究技術上互相交流。

家衛所指出，從去年8月3日中國通報第一例案例後，短短8個月內中國全境都出現疫情，進而拓展到蒙古和越南，最近柬埔寨也已通報疫情，尤其我國金門離中國很近，人員交通貿易頻繁往來，對防疫有很大的壓力。

家衛所表示，從去年8月28日至今，共查獲1483件豬肉製品，目前完成1463件檢驗，其中共54例案例呈現非洲豬瘟陽性反應，52例來自中國，2例來自越南，中國豬肉品驗出非洲豬瘟病毒核酸的檢出率，到4月份更來到新高10.1%。

農委會副主委黃金城表示，中國疫情如果趨緩，感染豬隻做成肉品加工的百分比一定要下降，可是我國在邊境查獲的中國豬肉品，4月份檢出非洲豬瘟病毒核酸的檢出率卻到新高點，中國目前狀況沒有改變，被感染的豬隻不管有沒有死亡，沒有完成應有的撲殺程序，大部分還是進到屠宰場做成加工品。

在附近國家合作防疫方面，黃金城也說，越南配偶或勞工申請簽證時，外館都特別宣導，越南的機場也讓台灣擺設禁止攜帶豬肉品到台灣的宣傳品，越南登機門前就可以看到防檢局的海報，飛機要回到台灣前也都有廣告，進來台灣機場後到處都有宣導，因此越南攜帶肉類進物的數量比中國少很多，但是中國拒絕我方擺設相關宣傳品。

陳吉仲表示，與越南合作的案例不只是研究技術合作，越南在機場港口也幫我方做了防疫宣傳，因此，他正式呼籲中國，站在全球糧食需求角度，針對非洲豬瘟防疫，亞洲所有國家從研究技術到防疫宣導，如果中國願意在機場港口宣導，比我們自己邊境阻絕會更有效率，希望中國和亞洲國家和台灣一起合作。

6月若無口蹄疫 爭取明年5月列非疫區

會中也有許多學者建議要增加家衛所的人力，陳吉仲對此表示，行政院長蘇貞昌已經指示，針對防疫需要的人力經費全部配合，因此防檢局、畜牧處和家衛所都已經提出需要的人力，預計這個月就會核准到位，也會進一步盤點獸醫體系人力。

針對口蹄疫部分，陳吉仲表示，今年6月底仍未有口蹄疫傳出的話，7月就會送資料給世界動物衛生組織（OIE），期望明年5月OIE在大會宣布台灣成為口蹄疫非疫區。

黃金城表示，口蹄疫從去年7月1日正式進入拔針後，目前環境已經監測不到活病毒存在，依照OIE規定，滿一年沒有出現案例的話就能申請非疫區，現在剩下一個多月，完全撐過去沒有案例就能申請，口蹄疫從1997年進來後23年將能正式清除。

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