歷女歷男準備朝聖！ 關西分駐所所長宿舍開放進入倒數

［記者黃美珠／關西報導］縣定古蹟新竹縣政府警察局關西分駐所所長宿舍今起從縣府手中「脫管」，正式由文化局點交給關西鎮公所管理。這意味著這個所長宿舍從10年前躋身古蹟之列後終於已經完全修復，只要公所準備好了，它就隨時可以重新見客。喜歡尋找古老台灣印象的「歷女」、「歷男」，又多了1個朝聖的景點。
縣府文化局表示，這個所長宿舍屬於關西分駐所古蹟群之一，它們在10年前被登錄為縣定古蹟時分成了：所長宿舍、單身員警宿舍、以及老分駐所辦公廳舍3個區塊，且依序展開修復、再利用的活化工程。
木做、和風形式的所長宿舍，2年前就已經修復好，去年啟動再利用計畫，直到最近終於完全底定內部的細節。其周邊有綠意盎然的庭院，宿舍外有紅斜瓦土角厝，另以半掩的門扉，跟也是縣定古蹟的太和宮對望，在宗教和治安雙重安定感下，走入這個古蹟群讓人格外容易放鬆。
透過警局的幫忙，宿舍內部目前陳列有不少早期員警執勤時所用的相關物品，像是：警服、警棍、警徽、舊式巡邏箱、巡邏用腳踏車、金屬探測器、大型手提式錄音機、以及破案嘉獎事蹟文件等，以「守護關西～內山小鎮的日常巡守」為名作常設展，呈現當年警察執勤的場景。
關西鎮公所表示，他們接管後會儘快完成後續必要的資源盤點、人力分配、參觀辦法等的制定，以盡早開放來客參觀。
文化局表示，關西分駐所古蹟群修復再利用工程目前正執行第2階段，也就是針對單身員警宿舍的修復，預計今年8月要完成，後續的點交和開放則要到明年。
至於最後1期有關分駐所辦公廳舍部分的設計也已近尾聲。在正式施工前，分駐所前方、原來警車的停車空間，公所已先用車阻保留，以便這個網紅打卡點，能有更美的視角進入來客的眼簾。
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新竹縣政府文化局官員今天跟關西鎮公所代表進行所長宿舍的點交作業。（記者黃美珠攝）
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新竹縣縣定古蹟～關西分駐所所長宿舍內的常設展，重建當年員警執行的面貌，充滿懷舊風情。（記者黃美珠攝）
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新竹縣縣定古蹟～關西分駐所所長宿舍，今天由關西鎮公所接管，半掩的門扉即將全開，準備重新見客。（記者黃美珠攝）
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縣定古蹟～關西分駐所前方原來的警車車位，在分駐所搬遷後一度成為民車停放處，後因來客反應網美點拍照煞風景，公所因此設下車阻，還給古蹟純粹的樣貌，滿足來客打卡需求。（記者黃美珠攝）