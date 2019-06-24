歷女歷男準備朝聖！ 關西分駐所所長宿舍開放進入倒數

2019-06-24 19:34

［記者黃美珠／關西報導］縣定古蹟新竹縣政府警察局關西分駐所所長宿舍今起從縣府手中「脫管」，正式由文化局點交給關西鎮公所管理。這意味著這個所長宿舍從10年前躋身古蹟之列後終於已經完全修復，只要公所準備好了，它就隨時可以重新見客。喜歡尋找古老台灣印象的「歷女」、「歷男」，又多了1個朝聖的景點。

縣府文化局表示，這個所長宿舍屬於關西分駐所古蹟群之一，它們在10年前被登錄為縣定古蹟時分成了：所長宿舍、單身員警宿舍、以及老分駐所辦公廳舍3個區塊，且依序展開修復、再利用的活化工程。

木做、和風形式的所長宿舍，2年前就已經修復好，去年啟動再利用計畫，直到最近終於完全底定內部的細節。其周邊有綠意盎然的庭院，宿舍外有紅斜瓦土角厝，另以半掩的門扉，跟也是縣定古蹟的太和宮對望，在宗教和治安雙重安定感下，走入這個古蹟群讓人格外容易放鬆。

透過警局的幫忙，宿舍內部目前陳列有不少早期員警執勤時所用的相關物品，像是：警服、警棍、警徽、舊式巡邏箱、巡邏用腳踏車、金屬探測器、大型手提式錄音機、以及破案嘉獎事蹟文件等，以「守護關西～內山小鎮的日常巡守」為名作常設展，呈現當年警察執勤的場景。

關西鎮公所表示，他們接管後會儘快完成後續必要的資源盤點、人力分配、參觀辦法等的制定，以盡早開放來客參觀。

文化局表示，關西分駐所古蹟群修復再利用工程目前正執行第2階段，也就是針對單身員警宿舍的修復，預計今年8月要完成，後續的點交和開放則要到明年。

至於最後1期有關分駐所辦公廳舍部分的設計也已近尾聲。在正式施工前，分駐所前方、原來警車的停車空間，公所已先用車阻保留，以便這個網紅打卡點，能有更美的視角進入來客的眼簾。

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