頭份7月有新夜市？ 公所：未接獲申請

2019-06-24 16:09

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕近來苗栗縣頭份市流傳一張「頭份觀光夜市」招商傳單，有民眾向本報投訴，有業者將於蟠桃國小後方公園預定地闢建千坪大夜市，傳單宣稱「全新合法申請」、「7月開幕」，但經查證，頭份市公所並未接獲攤販集中場所申請案，縣議員曾玟學也質疑業者先斬後奏，要求主管單位嚴格把關。

頭份觀光夜市位址屬私人地，為都市計畫內的公園預定地，業者可於公共設施保留地進行集中式攤販經營，無需變更地目，但須先向頭份市公所提出申請，經公所審查核准後才可予以營業。

曾玟學指出，業者聲稱已於4月取得核准文件，將7月開幕，目前已在施工整地並公開招商；但詢問公所及苗栗縣政府工商發展處，相關單位皆未接獲業者提出申請，曾玟學認為業者在法規認知上有所誤解。

投訴人認為，該處鄰近學校、住宅區，近來大型車輛進出4米寬狹窄道路施工，每逢上下課時段，學童緊貼車輛讓人看了捏把冷汗；且附近居民憂心，若按業者評估約150攤商進駐且每週一、三、五營業，恐對周遭生活環境、交通都有巨大衝擊。

頭份市公所表示，目前未接獲夜市申請案，且該址對學生、居民有所影響，是否予以核准也還須謹慎評估；苗縣府工商發展處長黃智群說，集中式攤販設置屬公所權責，已發函請公所確認，若未來夜市設立後，將依台灣省攤販管理規則規範。

曾玟學認為，苗栗縣政府應盡速訂定相關自治條例，讓夜市於設置前能依法先行審核，否則依現行規則進行後續規範，緩不濟急；黃智群說，台灣省攤販管理規則規範內容完備，許多縣市也依循此法，管理上不會有問題。

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