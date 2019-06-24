「2019竹塹國樂節」7月份14場精彩演出樂動新竹

2019-06-24 14:11

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕「2019竹塹國樂節」將在7月6日（六）起跑，市長林智堅表示，他特別推薦今年安排三場不同以往的戶外表演，分別是7月7日在水景廣場、7月14日在將軍村園區以及7月21日在北大公園，14場精彩的傳統樂曲饗宴不容錯過。

2019竹塹國樂節將於7月6日（六）至7月28日（日）在文化局演藝廳、水景廣場、將軍村圖書資訊園區及北大公園等地舉行，推出4場售票、7場索票、3場自由入場總計14場系列活動，包含名家音樂會、親子音樂會、大師講座與以市民為主角的國樂小舞臺等內容，以「風吹樂動」為主題，希望讓愛樂民眾感受一場場震撼磅礡的演出。

另邀請名指揮家陳中申老師將世界名曲《彼得與狼》以國樂重新編配，用國樂演奏西方經典名曲，中西樂跨界演出，重新賦予記憶中的經典名曲不一樣的味道，讓親子共同哼唱，共度愉快的夏日；新竹在地學校國樂團秉持「藝術傳承」的精神，由全國學生音樂比賽中屢獲佳績的新竹市國中、國小國樂團在7月7日（日）演出《天籟初音》；另邀請新加坡國立大學華樂團與清華、交通兩所大學在7月26日（五）演出《雙城會》。

除了音樂演出之外，另規劃大師講座，邀請琵琶首席張瑩及二胡名家楊雪主講；此外，廣受民眾歡迎好評的「國樂小舞臺」活動，7月7日（日）晚間7點在文化局水景廣場開演，歡迎各界喜愛國樂的雅士踴躍報名登臺，演出者將獲贈國樂節限定文創商品。

為鼓勵民眾踴躍參與國樂節，今年規劃「聽國樂·享好禮」提供會員、樂迷、國樂小舞臺演出者、開幕及戶外等限定好禮兌換：凡新竹市文化局演藝廳會員憑會員卡集滿8張售票場票券，可兌換斜背包乙個；凡報名參加7/7國樂小舞台或集滿4張售票場票券可兌換飲料提袋乙份。各式好禮數量有限，送完為止。

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