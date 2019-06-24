穩定市場供需 台南山上農會強化芒果乾代烘服務

2019-06-24 12:53

〔記者吳俊鋒／台南報導〕愛文盛產期已至，擔心市場爆量，形成賣壓，各地加工作業全面啟動，台南山上區農會也強化芒果乾的「代客烘製」服務，今年預計可提供25萬斤的原料進場，全力協助穩定價格。

山上區農會總幹事許弘霖指出，烘乾1斤約需10斤芒果，場內5部機具全開，單日產能可達750斤成品，換算成原料果，就有7500斤，協助加工時間約1個月，等於紓解25萬斤三、四級芒果的市場賣壓。

許弘霖說，提供代烘每斤75元，已經7年未漲，主要是以服務為目的，協助穩定市場供需，避免價格受到衝擊。

許弘霖強調，自推的芒果乾，今年預計1萬斤成品，而代烘服務則是2.5倍，顯見山上農會對於協助穩定市場的用心。

許弘霖表示，自家出品的芒果乾，一直深受歡迎，去年原料進貨已多達6萬5千台斤，雖然是歷來之最，在中秋節期間就完售，顯見熱賣的程度，這次收購量將再創新高。

許弘霖提到，今年受暖冬影響，加工作業提早半個月啟動，而結合時下流行的健康概念，除了原本的微糖芒果乾之外，再推出的無糖口味，受到消費者喜愛，銷量激增。

烘製的芒果乾，採用市場最受歡迎的愛文，因原料需求量大，不只來自在地農民，還向南化有產銷履歷的班員收購，堅持高品質。

山上開始烘製芒果乾迄今已逾30年，是農會界的老字號，因產品熱賣，由家政班指導，邀集社區婦女共同參與，幫忙加工作業的進行，推廣地方特色之餘，也能創造就業。

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