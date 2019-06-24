雨炸雲林 沿海地區部分路段積水

2019-06-24 08:47

〔記者林國賢／雲林報導〕雨炸雲林，台西鄉累積雨量達109毫米，麥寮、台西有部分路段因排水不及出現積水，路過人車要特別小心。

麥寮鄉麥豐村長吳子瑋表示，今天清晨麥寮地區下起滂沱大雨，包括中山路、中正路及西濱路台17線部分路段都出現積水，積水深度一度達半個輪胎高，幸8點過後雨勢減緩，積水情況才未加遽，正逢上班、上課時間也造成交通擁塞。

雲林縣政府水利處長許宏博表示，根據氣象局資料，今天西半部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，用路行車注意交通安全。

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