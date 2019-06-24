福衛七號明搭載地表最強火箭升空 模擬影片搶先看

2019-06-24 06:17

〔記者簡惠茹／佛羅里達報導〕「我們已經準備好要發射！」福衛七號昨天完成最後發射模擬考，由美國空軍指揮官確認準備發射，美方也表示，目前天氣條件7成適合發射，預計台灣時間6月25日上午11點半進入發射窗口，計畫主持人朱崇惠說，衛星寶寶準備要出任務了，希望他能為國爭光，帶回更準確的大氣資料。

氣象衛星福爾摩沙衛星七號將取代福三，繼續進行掩星氣象觀測任務，於低傾角佈署六枚任務衛星，密集提供中低緯度的氣象觀測資料。25日福七將搭載美國太空探索科技公司（SpaceX）研發製造的獵鷹重型火箭升空，這次發射由美國空軍的 Space Test Program-2（STP-2）任務編組負責，該趟任務共有24顆衛星，發射地點位於美國佛羅里達州奧蘭多的甘迺迪太空中心LC 39A發射台，國研院太空中心表示，台灣因為一次有6顆衛星要升空形成星系，是發射任務中準備工作最複雜的。

有衛星管家之稱的整合測試組長陳維鈞，跟著衛星一起來到美國兩個多月了，他說，這段時間陸續完成開箱功能測試、洩露測試、推進系統洩漏測試、設定飛行軟體、填充燃料、安裝分離系統，最後把衛星裝上火箭分配轉接環上的工作。

其中最危險的操作就是燃料填充，因為燃料使用的是聯胺，具有高腐蝕性且容易爆炸，團隊必須利用半夜的時間填充，而台灣更展現巧思，用獨特的方式一次填充3顆衛星，讓一般需要一個多禮拜的時間，縮短到3天，連國外團隊都稱讚相當有效率。

陳維鈞指出，我們在美國時間22日完成發射最後的模擬考，還有美國空軍任務指揮官會出考題，測驗發生緊急狀況的時候如何應變，例如衛星的電池沒有充飽的話怎麼辦，或是地面接收站沒有回應的時候又要如何因應．大家通過模擬考後，聽到指揮官跟大家說，大家都已經練習的很好了，「OK，We are ready for launching」（我們準備要發射了），心裡又緊張又期待。

陳維鈞說，火箭在台灣時間24日下午5點半會在發射場立起來，25日上午7點半進入發射準備工作，太空中心人員會坐在衛星發射控制中心，4個小時內要確認火箭準狀況、氣象監督，以及各衛星狀態，當每個單位都陸續喊出「go」之後，就會準備發射，倒數發射的50多分鐘開始填充火箭燃料，最後1分鐘啟動程式，然後進入10秒倒數，發射窗口預計上午11點半開始。

福七衛星升空後將暫時停留在離地表720公里的軌道，之後慢慢降低到520到550公里的高度，陳維鈞表示，火箭升空後，會分3批分離衛星，福七會是第2批，估計火箭發射後93分鐘後開始分離，6顆衛星完全分離需要13分鐘左右，依照衛星編號「562413」的順序分離，3個小時後衛星與澳洲達爾文地面站首次通聯，6個小時又33分鐘後與台灣地面站通聯，通聯順利就能確定發射成功，但是衛星要佈署到各軌道上還需要大概19個月的時間。

陳維鈞解釋，當火箭升空後，SPACEX傳送訊號到火箭，引爆連接火箭和衛星的火藥，將固定火箭與衛星的固鎖環鬆開，使得衛星可以順利脫離火箭分配轉接環。

至於衛星升空後如何佈署到自己的任務軌道，太空中心說明，這項操作將在發射後一個月、所有衛星完成健康檢查後才開始進行，會以衛星本身的燃料反向推進，降低高度，利用地球橢圓效應讓軌道面逐漸分開，大約需要3個月的時間，佈署完成前，位於暫駐軌道的衛星都還是可以對經過的區域進行觀測。

計畫主持人朱崇惠表示，從這次福七任務，我們台灣展現出卓越的系統能力和整合能力，在台灣主導下，把各國團隊組合起來，不只衛星，還要有地面站配合、操控中心的建制、科學家資料應用資料處理能力，希望這次衛星升空順利，為台灣爭光，帶回更準確的資料。

科技部長陳良基則剛剛抵達奧蘭多，他說，經過超過過夜的轉機，終於抵達奧蘭多了，剛剛正遠遠經過發射台，別忘記，6月25日中午觀看發射直播，從剛釋出的模擬影片可以看看24顆衛星如何離開火箭，福七的台美代碼為COSMIC-2。

太空中心發射團隊與六枚福衛七號及STP-2任務其他衛星。（國研院提供）

福衛七號台灣團隊（記者簡惠茹攝）

美國NASA甘迺迪太空中心LC 39A 發射基地。（記者簡惠茹攝）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法